#intervju Miran Srebrnič, trener Kopra: Nogomet brez navijačev deluje brez energije

Uveljavljeni nogometni trener Miran Srebrnič je spretno popeljal Koper iz tretje v prvo ligo. Njegovo moštvo je v šestih krogih nove sezone vpisalo eno zmago, tri remije in dva poraza. Cilji kluba so visoki, a nekdanji državni in pokalni prvak Koper potrebuje čas, da bo znova v vrhu slovenskega nogometa, pravi Srebrnič.