Primož Gliha: Od zadnjih 15 tekem smo izgubili le dve, z Italijo in Gruzijo. V Gruziji smo izgubili z 0:3, ker sem vzel tudi igralce s seznama do 19 let, kot sta bila Elšnik in Karić, ki ne moreta dohajati evropskega ritma nogometa. Za naslednjo tekmo sem namesto njiju pripeljal igralce z drugačnim značajem in smo senzacionalno premagali Švico v gosteh po zaostanku z 0:1. Morda bi bilo bolje, če bi vse tekme izgubil in bi me umaknili zaradi slabega rezultata, tako pa so me osebno in lažno diskreditirali, kar je za vsakega človeka boleče. (Foto: Jaka Gasar)