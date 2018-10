Gledano zgolj z zornega kota naše mlade nogometne izbrane vrste je bil pred zadnjo domačo kvalifikacijsko tekmo za nastop na evropskem prvenstvu reprezentanc do 21 let v igri le en scenarij: upanje na preboj v dodatne kvalifikacije je ohranjala samo zmaga. Ta pa je bila le eden od pogojev, saj je pomemben tudi razplet tokratnega in zadnjega kroga v drugih skupinah, kjer igrajo konkurenti za eno od štirih drugih mest, ki prinašajo dodatno razigravanje. Z remijem je preračunavanj konec, Slovenija bo zagotovo osvojila drugo mesto v skupini, obenem ostaja brez realnih možnosti za dodatne kvalifikacije. Kljub vsemu lep uspeh selektorja Primoža Glihe, ki je še druge kvalifikacije zapored končal na drugem mestu v skupini.

Začetek tekme proti Bolgarom, ki so Slovence na marčevski tekmi v Stari Zagori premagali s 3:0, je pripadel gostom. Po prvi priložnosti, ko je z glavo prek gola meril Tučić, pa se je razmerje moči spremenilo in v nadaljevanju je sledilo še nekaj obetavnih slovenskih akcij. Po podaji s prostega strela je v naročje bolgarskega vratarja meril Lipušček, gostujoči čuvaj mreže je zaustavil tudi prosti strel Vokiča. Bolgari so bili v prvem delu nevarni samo enkrat, a je Krastev z glavo streljal čez gol.

Po 0:0 ob polčasu je v uvodnih minutah nadaljevanja sledila enakovredna igra, v 63. minuti pa kot, ki ga je izvedel Gliha, Brekalo je žogo podaljšal proti vratom, kjer je bil v pravem trenutku na pravem mestu Šušnjara, ki je z glavo zadel za 1:0. »Trener mi je naročil, naj se ob prekinitvah premaknem bliže golu in uspelo mi je,« je bil vesel zadetka selektorjev rezervist, ki je na najlepši možni način upravičil njegovo zaupanje. »Škoda, da nismo zdržali do konca, škoda za padec koncentracije v končnici tekme,« je obenem obžaloval zapravljeno priložnost za zmago. Bolgari so zadeli s prostega strela, ko je Jordanov meril v del živega zidu, kjer sta bila njegova soigralca, ki sta se razmaknila in poskrbela, da je žoga presenetila vratarja Sorčana. Bil je brez možnosti, zgolj teoretične pa ostajajo našim mladim upom, ki so ostali na osmem mestu drugouvrščenih reprezentanc, dve točki za četrtim mestom, ki podaljšuje kvalifikacije.

Selektor Primož Gliha je po tekmi razkril tudi manjšo skrivnost. Svoje fante je dodatno podžgal na predzadnjem treningu. »Po pol ure treninga sem fante poslal v garderobo in jim nato na sestanku povedal, da se na tak način, s takšnim pristopom ne trenira za evropske tekme. Če tudi na treningu ne gredo na polno, ni možnosti za uspeh. Očitno je poteza zalegla, saj so se predstavili tako, kot je treba,« je presenečenim novinarjem razlagal selektor. Dodal je: »Kljub temu da smo zaigrali brez petih standardnih igralcev, smo odigrali zelo solidno tekmo in obenem poskrbeli, da gremo v zadnji krog z le dvema porazoma v teh kvalifikacijah in obenem ostajamo v drugem kakovostnem bobnu.« Igro je sicer selektor, ki mu po gostovanju v Franciji poteče pogodba, tudi tokrat prepustil tekmecu in to pojasnil z besedami, da Slovenija enostavno nima reprezentance, ki bi lahko napadla tekmeca. »Tudi Francozi in Hrvati so prepustili igro svojim tekmecem, pa poglejte, kam so prišli. Po drugi strani pa so Nemci poskusili z odprto igro, pa so se morali posloviti.«

Kakor koli obračamo, morda kontroverzne besede, ampak v prid Primoža Glihe govorijo rezultati, saj je ne nazadnje poskrbel, da bo mlada slovenska izbrana vrsta tudi na žrebu za prihodnje kvalifikacije v drugem kakovostnem bobnu.