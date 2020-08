Primož Gliha, selektor mlade nogometne reprezentance: Tiki-taka je umrla v štiriindvajsetih urah

Primož Gliha, nekdanji nogometaš, od leta 2015 pa selektor mlade slovenske reprezentance do 21 let, je za medije eden najhvaležnejših sogovornikov. O nogometu govori odkrito in z veliko strastjo. Z njim smo se pogovarjali po vrnitvi iz Lizbone, kjer si je ogledal zaključni turnir lige prvakov.