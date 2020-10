»Bližamo se epidemiološkemu mejniku tretjega paketa oranžne faze. In temu se bližamo kar hitro, praktično smo že tam, tako da bi bilo smiselno sprejeti te ukrepe. Ukrepi morajo biti na vsak način uravnoteženi, tako da se zapira dejavnosti, ki nekako enako prispevajo k širjenju virusa. Predvsem so to dejavnosti, pri katerih se srečujejo ljudje, ki se sicer ne srečujejo v družini ali na delovnem mestu. Ker gre za dodatno mešanje ljudi in to seveda lahko potem povzroči dodatno širjenje virusa. Ti ukrepi so seveda neprijetni za vsakogar, ki se ga zadevajo, tako za izvajalce dejavnosti kot uporabnike dejavnosti. Predvsem moramo imeti pred očmi, da so ti ukrepi občasni,« je uvodoma pred Infekcijsko kliniko UKC Ljubljana dejala Bojana Beović.

»Toliko že vemo o virusu, da če smo pri ukrepih učinkoviti, potem lahko s časom dveh inkubacijskih dob, se pravi štirih tednov, epidemični val zmanjšamo. In potem lahko dejavnosti znova odpremo. Nekako smo se poslovili od ideje popolnih omejitev, da bi virus popolnoma eliminirali, saj je država zaprta, mej se ne bo več zapiralo, tudi vseh dejavnosti ne. Tako da to ni možno. Potrebno pa je živeti z virusom, tako da ne bomo imeli preveč bolnih, ki bi jih težko obravnavali,« je dr. Beovič pojasnila način spopadanja z novim koronavirusom v drugem valu.