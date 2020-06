Primere okužb z novim koronavirusom, ki smo jim priča v zadnjih dneh, po besedah Beovićeve povzroča ravno trenutni režim odprtih meja. Teh nekaj novih vnosov bi lahko v prihodnje povzročilo nekaj deset novih primerov, je opozorila.

Prav tako bi morali po njenem mnenju za države s t. i. rdečega in črnega seznama, ki jih ima Nacionalni inštitut za javno zdravje, zaostriti kriterije za vstop v Slovenijo. V večini primerov gre za države z Balkana, je poročal Radio Slovenija.

Za spletni Večer je Beovićeva situacijo ocenila kot kar kritično. "Vsak dan imamo, sicer posamezne, ampak ne tako maloštevilne vnose iz tujine in pri takšnem načinu obnašanja, torej z veliko druženja in neuporabo mask, je taka situacija zelo nevarna. V zelo kratkem času se nam lahko zgodi zelo obširno širjenje virusa," je še opozorila.

V torek potrdili štiri okužbe z novim koronavirusom

V torek so opravili 986 testiranj na okužbo z novim koronavirusom, štirje vzorci so bili pozitivni, je sporočila vlada prek twitterja. V torek ni umrl noben bolnik s covidom-19. V bolnišnici ostaja sedem bolnikov s to boleznijo, od njih eden na oddelku za intenzivno terapijo. V domačo oskrbo v torek niso odpustili nobenega bolnika s covidom-19. Doslej je bilo v Sloveniji potrjenih 1503 okužb z novim koronavirusom, 109 bolnikov s covidom-19 je umrlo.