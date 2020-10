»Novo obolelih je več kot 400. Vse več nas osebno pozna ljudi, ki so zboleli. Nedelja, dan za razmislek, za spoznanja, za solidarnost, za dosledno spoštovanje omejitev in priporočil NIJZ. Pazimo nase in svoje bližnje, na vse, mnogi so v stiski, pokličite jih,« je vladni govorec Jelko Kacin še pred uradno objavo rezultatov za soboto objavil na twitterju. Ni pa sporočil, koliko testov je bilo opravljenih včeraj.

V petek so v Sloveniji sicer opravili rekordnih 4362 testov na novi koronavirus in potrdili 380 okužb, v bolnišnicah pa so zdravili 147 bolnikov s covidom-19, 21 na intenzivni negi, dva sta umrla. Aktivno okuženih je 3058 prebivalcev.

Smo blizu mejnika 140 V 14-dnevnem obdobju je okuženih 138 na 100.000 prebivalcev. Kot je v petek povedal Kacin, je pojavnost okužb na 100.000 prebivalcev blizu mejnika 140, ko bi vlada najverjetneje razglasila epidemijo in sprejela podobne ukrepe kot spomladi. Do vključno petka so v Sloveniji opravili 254.383 testov na novi koronavirus in potrdili 8252 okužb, umrlo je 167 bolnikov s covidom-19.

Na Hrvaškem 508 okužb Na Hrvaškem so v zadnjem dnevu potrdili 508 novih okužb z novim koronavirusom, opravili so 4989 testov. S tem so se že drugič ta teden v 24 urah potrdili več kot 500 novih okužb. Trenutno imajo 2818 aktivnih primerov okužb, v bolnišnicah je na zdravljenju 384 bolnikov s covidom-19, od tega jih je 26 na ventilatorjih. Od začetka epidemije so potrdili 20.440 okužb, za covidom-19 je umrlo 324 ljudi.