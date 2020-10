Gostinci, kozmetiki in frizerji, združeni v sekcije pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS), so na predsednika vlade in resorne ministre danes naslovili pismo, v katerem jih pozivajo k ponovnemu razmisleku o ukrepih zapiranja in omejevanja posameznih dejavnosti. Če pride do omejevanja dejavnosti ali celo zapiranja, pa od vlade pričakujejo, da jim bo v celoti pokrila nadomestila stroškov plač zaposlenim, temeljni dohodek za delodajalce in stroške najemnin.

Gostinci zavračajo odgovornost za širjenje okužb

V OZS se zavedajo slabe epidemiološke slike v državi, vendar pa so mnenja, da je možno kljub temu še vedno opravljati dejavnosti v skladu s priporočili NIJZ. Gostinci opozarjajo, da se omejuje gostinske lokale, kjer se držijo navodil, po drugi strani pa se slavja in druženja selijo na zasebne zabave, kjer nadzora ni mogoče izvajati. »Gostinski lokali nikoli niso bili viri okužb, zato se nam zapiranje zdi neupravičeno. Če bi do tega prišlo, pa bo to pomenilo ogromno gospodarsko škodo za gostinstvo, turizem in vse povezane panoge,« opozarjajo v sekciji za gostinstvo in turizem pri OZS. Gostinci predlagajo, da se, podobno kot v Avstriji in Nemčiji, omejitve sprejema glede na število okuženih po občinah ali regijah.

Kot alternativno rešitev zapiranju gostinci predlagajo, da bi lahko poslovali vsaj obrati s terasami, podobno kot maja, ter vsi obrati, kjer lahko zagotovijo ustrezno razdaljo med mizami. Ob morebitnem zaprtju pa od države pričakujejo, da jim bo v celoti pokrila nadomestila plač za zaposlene in temeljni dohodek za delodajalce (ne glede na upad prometa), pokrila stroške najemnin in ostale fiksne stroške. Država bi morala po njihovem poskrbeti tudi za poroštva bank, ki terjajo obroke posojil tudi v času zaprtja ali omejenega delovanja lokalov. Gostinci obenem pričakujejo, da se jim predvidene ukrepe tokrat predstavi pravočasno, vsaj teden dni prej, da lahko prilagodijo nabave in se na ukrep pripravijo.