V ponedeljek je bilo po vladnih podatkih opravljenih 5022 PCR in 47.037 hitrih antigenskih testov in potrjenih 981 okužb. Delež pozitivnih PCR testov je znašal 19,5 odstotka. Sedemdnevno povprečje potrjenih okužb je poraslo z 820 na 829, število hospitaliziranih pa se je zvišalo s 494 na 507, s čimer smo na ravni države tudi po tem kriteriju znova vstopili v oranžno fazo. Intenzivno zdravljenje je potrebovalo 96 covidnih bolnikov, dva več kot v nedeljo, umrlo jih je še devet, je na današnji vladni novinarski konferenci navedla voditeljica konference Maja Bratuša. Ob tem je dodala, da so trenutno rumene še tri regije, kar pa se zna že jutri, ko bo o tem presojala vlada, spremeniti.

Vse bolnišnice so spet covidne Zaradi slabšanja epidemiološkega stanja so vse bolnišnice spet covidne bolnišnice, je danes povedal koordinator za covidne bolniške postelje pri ministrstvu za zdravje Robert Carotta. Tako bosta morali brežiška in izolska bolnišnica spet začeti sprejemati covidne bolnike, ostale bodo morale povečati kapacitete, namenjene za covidne bolnike. Za prilagoditev na drugo fazo izhodne strategije, kamor bolnišnice uvrščajo zaradi slabšanja epidemiološkega stanja v državi, imajo na voljo 48 ur. To pomeni, da bodo morale imeti na voljo deset odstotkov kapacitet za covidne bolnike, v Kliniki Golnik je ta delež 15-odstoten. V drugo fazo izhodne strategije so bolnišnice prešle, ker se je število hospitaliziranih covidnih bolnikov povzpelo nad 500. To število je meja med drugo in tretjo fazo, po kateri manjšim bolnišnicam ni bilo več treba sprejemati novih covidnih bolnikov. Tako sta bolnišnici Brežice in Izola postali prvi bolnišnici, kjer niso več zdravili tovrstnih bolnikov, je na novinarski konferenci o covidu-19 povedal Carotta in dodal, da se bosta zdaj morali ponovno aktivirati. Na vprašanje, kaj bi bilo po njegovem treba storiti, da bi zajezili epidemijo, je odgovoril, da je to vprašanje za milijon dolarjev. »Imamo tri možnosti. Prva je totalno zaprtje, druga, da ostane tako kot zdaj, tretja pa, da odpremo meje in se prekužimo. Glede tega, kakšna bi bila prava pot, pa nisem ustrezen sogovornik,« je dejal Carotta.