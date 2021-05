Do začetka letošnjega Rolanda Garrosa, največjega peščenega teniškega turnirja na svetu, je le še enajst dni. Nedavni turnir serije masters v Rimu je pokazal, kdo bosta velika favorita. To bosta lanska zmagovalca Rafael Nadal in Iga Šwiatek. Španec in Poljakinja sta namreč ob pravem času našla najboljšo formo, ki ju je v Parizu krasila lanskega oktobra, ko na zmagoviti poti nista izgubila niti niza. Spomnimo, da so lansko jesen svetovni mediji povzemali poljske, ko so turnir za grand slam v Parizu preimenovali v Poland Garros. Tedaj 19-letna najstnica, rojena 31. maja 2001 v Varšavi, na zmagoviti poti ni izgubila niti niza, tekmice pa premagovala z osupljivo lahkoto. Postala je najmlajša zmagovalka OP Francije po letu 2005, ko je Rafael Nadal osvojil prvega od dosedanjih 13 naslovov.

Izjemna Poljakinja je v tej sezoni na peščeni podlagi odigrala le dva turnirja. V Madridu je morala v tretjem krogu priznati premoč prvi igralki sveta Asleigh Barty, v Rimu pa je izgubila niz le proti Čehinji Barbori Krajčikovi. Postala je tretja igralka letos, ki je po rešeni zaključni žogici osvojila turnir. Najboljšo igro v Rimu je pokazala v nedeljskem finalu, ko je Karolini Pliškovi zavezala kar dve kravati, jo premagala v zgolj 45 minutah, v prvem nizu pa Čehinji prepustila le štiri točke.

»Bolj kot nad zmago v Rimu sem navdušena nad vsemi izkušnjami, ki sem jih doživela v minulem tednu. Bila sem kos vsem izzivom in na to sem zelo ponosna. Lahko je uživati v igri, ko tekmeca gladko premaguješ, a to se v tenisu zgodi sila redko. Težje se je pobrati, ko si na robu poraza, ko je tekmec samozavesten. Želja vsake vrhunske igralke je, da zmaguje tudi takrat, ko ji ne gre vse po načrtih. Vesela in ponosna sem, da se vse bolj približujem tej poti,« je rimsko izkušnjo opisala Iga Šwiatek. »Prvič v karieri se mi je tudi zgodilo, da sem dva zaključna dvoboja odigrala v enem dnevu. Zaradi slabega vremena sem v soboto zmagala tako v četrtfinalu (proti Elini Svitolini, op. p.) kot polfinalu (proti Coco Gauff).«

Iga Šwiatek je v ponedeljek postala nova članica elitne deseterice. Podatek, ki kaže, kako konstantno je nastopala po lanski zmagi v Parizu. Odtlej je nastopila na sedmih turnirjih, dva od njih, v Adelaidi in Rimu, je tudi osvojila. Navdušila je tudi z napredkom na trdi podlagi. A o njej trenutno ne razmišlja, saj bo vse misli osredotočila na branjenje lanske lovorike v Parizu. »Menim, da sem v zadnjem letu naredila največji napredek pri psihološki pripravi. Na tej poti mi najbolj pomaga psihologinja Daria Abramowicz, veliko zaslug za moje uspehe pa imata tudi trener Piotr Sierzputowski in kondicijski trener Maciej Ryszczuk,« odgovarja Poljakinja.

Iga Šwiatek prihaja iz športne družine. Njen oče Tomasz je leta 1988 kot veslač tekmoval na olimpijskih igrah v Seulu. Oče je tako Igo kot njeno sestro Agato spodbujal, naj vztrajata v tenisu, čeprav je bila njegova prva ljubezen plavanje. Zmagovalka lanskega Rolanda Garrosa je rokerica, pred dvoboji pa posluša glasbo skupine GunsN'Roses. Ob Igi Šwiatek vselej najde mesto tudi obetavna slovenska igralka Kaja Juvan. Skupaj sta pred tremi leti postali mladi olimpijski zmagovalki med dvojicami, Slovenka pa je tedaj zmagala tudi med posameznicami. Leta 2018 je Iga Šwiatek dosegla svoj največji uspeh v mladinski kategoriji, ko je postala zmagovalka Wimbledona. Na turnirjih WTA je začela nastopati predlani. V Melbournu se je tako letos kot lani že prebila v četrti krog, kar kaže na njen napredek na trdi podlagi. Zanimivo pa je, da v Wimbledonu v članski konkurenci še nikoli ni napredovala v drugi krog. Tudi zato, ker je lani zaradi pandemije koronavirusa turnir v Londonu odpadel. Statistiko bo bržčas popravila poleti, ko bodo novo zvezdnico svetovnega tenisa pozdravili tudi Otočani.