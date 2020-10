Novak Đoković se je poigral s čustvi svojih navijačev v četrtfinalu OP Francije v tenisu, a svoje delo opravil tako, kot se za prvega igralca sveta spodobi. V četrtfinalu Rolanda Garrosa proti Pablu Carrenu Busti je izgubil prvi niz s 4:6, a v nadaljevanju pokazal svojo moč ter dvoboj po dobrih treh urah gladko dobil s 3:1 v nizih. V jutrišnjem polfinalu se bo pomeril z Grkom Stefanosom Cicipasom, ki je v drugem polfinalu nepričakovano gladko s 3:0 v nizih premagal Rusa Andreja Rubljeva. »Težko sem si priboril polfinalno vstopnico. Naredil bom vse, da grem še korak naprej,« je optimističen Stefanos Cicipas. V ženski konkurenci sta se v polfinale uvrstili Američanka Sofia Kenin in Čehinja Petra Kvitova.

»Po zmagi v osmini finala so me prevzela čustva, saj sem podoživela težke čase, ko me je ropar napadel z nožem. Potem sem se počutila bolje, včeraj sem igrala zelo dobro in se veselim današnjega polfinala,« ni skrivala zadovoljstva Petra Kvitova, enajsta igralka sveta in dvakratna zmagovalka Wimbledona. V Parizu je z uvrstitvijo v polfinale izenačila svoj najboljši rezultat doslej. V njem se bo danes pomerila s Sofio Kenin, zmagovalko letošnjega OP Avstralije. Američanka je bila boljša od rojakinje Danielle Collins, s katero je pred včerajšnjim dvobojem izgubila vse tri tekme. »Vedela sem, da bo Danielle vstopila v dvoboj samozavestno, saj proti meni še ni izgubila. A sem imela taktično izdelan načrt, ki sem se ga držala do zadnje točke. V Parizu sicer pogrešam publiko, hkrati pa se počutim odlično,« se je veselila 21-letna Sofia Kenin, ki ima na letošnjih treh turnirjih velike četverice neverjetno razmerje zmag in porazov. Dobila je kar 15 dvobojev (vseh sedem v Melbournu, za zdaj vseh pet v Parizu ter tri v New Yorku), izgubila je le v osmini finala OP ZDA, ko je morala priznati premoč Belgijki Elise Mertens.

Tudi Rafael Nadal se je v polfinale med posamezniki uvrstil včeraj, potem ko je ob pol dveh zjutraj premagal Južnega Tirolca Jannika Sinnerja. V jutrišnjem polfinalu se bo pomeril proti Argentincu Diegu Schwartzmanu, ki je bil tik pred Parizom na turnirju serije masters v Rimu boljši.