Nedeljski izpad Alexandra Zvereva v osmini finala proti Italijanu Janniku Sinnerju je na Roland Garrosu dvignil nemalo prahu. Ne toliko zaradi poraza favoriziranega Nemca, temveč ker je dvoboj odigral kljub očitnim znakom prehlada. Čeprav je bil test na koronavirus, ki ga je opravil pred dvobojem in po njem, negativen, je Nemec priznal, da bi bilo najbolje, če sploh ne bi igral. »Sem močno bolan. Imam težave z dihanjem, kar se sliši tudi v mojem glasu. Ne bi smel oditi na igrišče,« je dejal Alexander Zverev, ki je pred prejetjem izvida drugega testa poskrbel za kar nekaj preplaha med organizatorji in tekmovalci. Razumljivo, saj bi bili v primeru njegove okužbe s covidom-19 pod vprašaj bržkone postavljeni zaključni boji.

Veliko krivico bi s tem napravil mladi Nadii Podoroski, ki v Parizu igra najboljši tenis kariere. Za pravo senzacijo je 131. igralka sveta poskrbela v četrtfinalu, kjer je brez izgubljenega niza s 6:4 in 6:2 izločila tretjo nosilko, Ukrajinko Jelino Svitolino, in postala prva polfinalistka turnirja. Argentinka je s tem postala sploh prva igralka v zgodovini, ki se je na OP Francije med štiri najboljše prebila prek kvalifikacij, in prva po 21 letih, ki ji je to uspelo na turnirjih velike četverice. »Ne želim se zbuditi. Vem, da me v domovini spremlja veliko ljudi. Njihova podpora mi pomeni veliko, za kar sem jim hvaležna. Še toliko bolj, ker v Argentini zaradi pandemije trenutno niso najboljše razmere,« je po svojem osmem zaporednem uspehu na pariškem pesku priznala Nadia Podoroska. Igralka ukrajinskega rodu je sicer leto začela na 255. mestu, kljub premoru zaradi pandemije pa je letos na različnih turnirjih dosegla 43 zmag.

Triindvajsetletnica je obenem postala tudi prva Argentinka po 16 letih, ki bo znova nastopila v polfinalu turnirja za grand slam v posamični konkurenci. Pred njo je to uspelo Paoli Suarez, še mnogo prej pa Gabrieli Sabatini, ki je na Roland Garrosu v finalu igrala trikrat. Tudi zato ne preseneča, da je danes 50-letna teniška šampionka vzornica Podoroske. »Ko sem odraščala, ni bilo veliko uspešnih argentinskih teniških igralk, a imeli smo Gabrielo Sabatini. Bila je moja velika vzornica,« priznava mladenka iz Rosaria. Drugo največje argentinsko mesto je med športnimi navdušenci znano predvsem kot rojstni kraj enega najboljših nogometašev na svetu Lionela Messija, a z zadnjimi uspehi Podoroske ne bo prav nič čudno, če bo njene someščane v naslednjih dneh namesto nogomet pred televizijske ekrane prikoval tenis.

Uspeh Podoroske je le nekaj ur pozneje v moški konkurenci ponovil njen rojak Diego Schwartzman. Osemindvajsetletnik je po maratonskem dvoboju, ki je trajal kar pet ur in deset minut, s 3:2 v nizih ugnal tretjepostavljenega Avstrijca Dominica Thiema.