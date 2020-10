Hokejisti Olimpije prihajajo v Podmežaklo s prednostjo 6:1 z uvodnega kroga alpske lige. Tri točke bo osvojila ekipa, ki bo imela boljši seštevek golov z obeh tekem. Glede na vse dejavnike bi bila velika senzacija, če bi tivolski hokejisti iz rok izpustili tako občutno prednost.

Ljubljančane sta streznila zaporedna poraza proti večnim tekmecem na začetku sezone. Posebno boleč je bil izpad iz polfinala slovenskega pokala, ko je moral po tekmi brez doseženega gola trenerski kabinet izprazniti Ivo Jan. Olimpija vse odtlej išče novega trenerja, saj Gregor Polončič opravlja zgolj funkcijo vršilca dolžnosti in niti ne razmišlja, da bi postal glavni trener. V klubu so si vzeli dodaten čas za razmislek in želijo poiskati dolgoročno trenersko rešitev, ki bo Olimpijo v prihodnji zimi vodila v najvišji avstrijski ligi. Potem ko je Gaber Glavič postavil previsoke pogoje, so v igri za trenersko klop ostali izključno tuji strokovnjaki z izkušnjami. Po naših informacijah je s seznama kandidatov izpadel severnoameriški strokovnjak Kevin Constantine, Olimpija pa se v zadnjih dneh pogovarja in dogovarja s tremi finskimi trenerji. Za slovenske prvake so vsi finančno dosegljivi in cenovno primerljivi z najbolj izpostavljenimi domačimi trenerji.

Jeseničani so v soboto v Tivoliju spoznali, da se lahko močnejši Olimpiji konkurenčno postavijo po robu zgolj s kolektivno in agresivno predstavo. Če sta borbenost in osredotočenost na najvišji ravni, imajo favorizirani Ljubljančani veliko preglavic predvsem s kreacijo igre in doseganjem golom. Ker na derbijih vedno odločajo malenkosti in želja po zmagi, bo nocoj pod drobnogledom predvsem pristop obeh moštev. Tekma se bo v Podmežakli ob navzočnosti nekaj sto obiskovalcev začela ob 19. uri.