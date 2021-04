Bodo hokejisti Olimpije že nocoj na tivolskem ledu dvignili pokal za zmago v alpski ligi? Ljubljančani so po dveh tekmah finala z Asiagom v izvrstnem položaju in imajo v domači dvorani prvo priložnost za ubranitev lovorike izpred dveh let. To bi bila za Olimpijo sijajna popotnica pred odhodom v najvišjo avstrijsko ligo, kjer se obetajo atraktivnejše tekme z veliko močnejšimi nasprotniki.

Čeprav Asiago v letošnji končnici sploh še ni izgubil po šestdesetih minutah, v Ljubljano prihaja z zanko okoli vratu, potem ko je obe tekmi finala izgubil v sedmi minuti podaljška. »V finalu vedno odločajo malenkosti. Na ledu si ustvarjamo ogromno priložnosti in lahko bi si obe zmagi zagotovili že pred podaljškom. Samozavest je na naši strani, imamo daljšo klop, a se zavedamo, da bo treba tudi na tretji tekmi pokazati pravi značaj in odnos,« pravi Matic Kralj, pomočnik glavnega trenerja Raima Summanena, ki je tudi pripravil taktiko za Asiago, saj finski trener še ni bil v Ljubljani, ko se je Olimpija med sezono merila z italijanskimi prvaki.

Olimpija ima psihološko prednost, potem ko se je v zadnje pol minute druge tekme finala izvlekla iz poraza in po golu Magovca izsilila podaljšek. Zmagoviti gol je prispeval član četrtega napada Ulamec, ki je zadel v slogu velemojstrov in ploščico z bekend udarcem poslal v mrežo mimo vratarja Vallinija. Italijan je na dveh tekmah zbral 69 obramb, ljubljanski čuvaj mreže Hölsä pa 50. »Začetek tretje tekme bo zelo pomemben. Ker imamo prvo zaključno žogico za naslov prvaka, bomo morali paziti, da nas čustva ne ponesejo. Treba bo garati na ledu in ohranjati enako raven skozi vso tekmo. Asiago je zelo rutinirana ekipa z izkušenimi igralci, ki res dobro igrajo z igralcem več. Na zadnji tekmi smo naredili preveč prekrškov, kar bo treba popraviti. Posebno pozornost namenjamo tudi protinapadom nasprotnika,« je razložil Kralj, ki je v Tivoli pred začetkom sezone prestopil z Jesenic.

Olimpija je tudi v polfinalu proti slabšemu nasprotniku Lustenauu vodila z 2:0 v zmagah, potem pa je o napredovanju tudi zaradi podcenjevanja Ljubljančanov odločala peta tekma. Se lahko zgodba ponovi? »Pristop ne bi smel biti vprašljiv, saj Asiago igra drugačen hokej kot Lustenau. Vse se odvija hitreje, nasprotnik pa v igri gor-dol ne čaka prav dolgo časa, ko ima plošček v svoji posesti,« meni pomočnik trenerja pri Olimpiji, ki je zaradi zloma čeljusti ostala brez svojega najboljšega branilca Mihe Logarja. »Kar nekaj igralcev ima manjše poškodbe, a ker igramo finale, bodo fantje stisnili zobe in odigrali do konca,« je pristavil Kralj.

Če se bo Asiago vrnil v igro, bo četrta tekma v ponedeljek na italijanskem ledu. Olimpijo po koncu finala alpske lige čaka še zaključna serija za državnega prvaka proti Jesenicam. Železarji so preboleli izpad iz polfinala alpske lige in za tivolsko zasedbo bodo nemara še bolj neugoden nasprotnik kot Asiago. Olimpija bo po koncu finala alpske lige veliko bolj izpraznjena kot večni tekmec.