Olimpija se je na uvodni tekmi alpske lige v hokeju na ledu Jesenicam oddolžila za poraza na tekmah poletne lige na Bledu in v polfinalu slovenskega pokala, po katerih je vodstvo kluba odstavilo trenerja Iva Jana. Ljubljančani so bili pod taktirko začasnega trenerja Gregorja Polončiča, ki je na tekmo prišel s pomočjo bergel, saj je v soboto dopoldne, ko je po treningu sedel na kolo, začutil bolečino v kolenu (sum na poškodbe križne vezi), izjemno odločni in učinkoviti. S silovitim naletom so že po 80 sekundah vodili z 2:0 in postavili temelje zmagi, preostanek tekme pa odigrali rutinsko in prišli do visoke zmage. Reprezentančne okrepitve v Ljubljani so končno izpolnile pričakovanja.

»Že pred tekmo je bilo v zraku čutiti, da bomo pokazali pravo podobo. Zelo sem zadovoljen s predstavo, saj je bila igra na visoki ravni. Po dveh porazih smo padli na trdna tla, zato smo se morali pogledati v ogledalo. Na tekmi se nam je obrestovalo, da smo izboljšali pristop na treningu,« je bil zadovoljen Gregor Polončič. Športni direktor Jože Kovač, ki je po tekmi izpostavil, da je Ivo Jan dobro telesno pripravil ekipo, taktično pa ne, se za prevzem klopi Olimpije pogovarja z dvema finskima strokovnjakoma. Nasvete skozi pogovore išče tudi pri Fincu Kariju Savolainenu, ki je sicer svetovalec v slovenski reprezentanci.

»Pred 14 dnevi v pokalu smo bili fantastični, tokrat pa fantastično slabi,« je bil slikovit trener Jesenic Mitja Šivic. Jeseničani so zlasti prvo tretjino, ko je bilo razmerje strelov na gol 20:4 za Ljubljančane, odigrali slabo. Zelo se jim je poznalo, da je manjkal Mirko Đumić, ki mora počivati zaradi pretresa možganov na tekmi slovenske lige z Bledom po trku s soigralcem. »Nismo igrali tako, kot nas je krasilo na prejšnjih tekmah, ko smo bili dominantni, ko smo imeli energijo, ko smo šli v tekmo borbeno. Po zaostanku 0:2, je bilo težko je loviti nasprotnika, na splošno smo prvo tretjino odigrali slabo. V drugi tretjini smo pokazali veliko boljšo igro in energijo ter imeli kar nekaj priložnosti, a jih nismo izkoristili,« je povedal kapetan Jesenic Andrej Tavželj.

Ker je v alpski ligi spremenjen sistem tekmovanja in v prvem delu po skupinah za osvojitev treh točk šteje seštevek dveh tekem istih tekmecev, Jeseničane v četrtek ob 19. uri v dvorani Podmežakla čaka zahtevno delo, da izničijo zaostanek petih golov v Tivolija.

Izid 1. kroga: SŽ Olimpija – SIJ Acroni Jesenice 6:1 (3:0, 1:1, 2:0). gledalcev 400, strelci: Zajc 1., 54., Brus 2., Mušič 15., Bohinc 37., Sever 58.; Jezovšek 28.