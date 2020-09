Hokejisti Tampe Bay so po dobrih dveh mesecih igranja končnice lige NHL znotraj mehurčka v Kanadi osvojili naslov prvaka. Stanleyjev pokal je po letu 2004 drugič pristal v rokah moštva s Floride, ki je v velikem finalu s 4:2 v zmagah ugnalo Dallas. Zmagovalci najmočnejšega hokejskega tekmovanja na svetu so na odločilni tekmi finala zaklenili vrata in po slavju z 2:0 potrdili šampionsko leto 2020.

To je bila najbolj nenavadna in na neki način bizarna sezona v zgodovini lige NHL, ki jo je močno zaznamovala pandemija novega koronavirusa. Moštva so bila v Kanadi povsem izolirana od zunanjega sveta, NHL pa je postala prva od štirih največjih nacionalnih profesionalnih severnoameriških lig, ki je med pandemijo okronala prvaka. Organizatorji so pod streho spravili 130 tekem brez prisotnosti navijačev in opravili več kot 31.000 testov na covid-19. Rezultati so pokazali, da prav nihče ni bil okužen z virusom, ki je v Severni Ameriki doslej vzel krepko čez 200.000 življenj. »Zmagati v takšnih okoliščinah je nekaj velikanskega,« je po izročitvi Stanleyjevega pokala povedal komisar lige Gary Bettman.

Razen Pata Maroona so vsi hokejisti Tampe skupaj s trenerjem Jonom Cooperjem prvič postali prvaki NHL. Kapetan Steven Stamkos je v končnici zaradi poškodbe igral manj kot tri minute, a si je na koncu vseeno nadel hokejsko opremo in prejel veliki pokal: »Skoraj sem brez besed. Ponosen sem na ekipo in srečen, da lahko skupaj s soigralci proslavljam tako velik uspeh.« Na poti do šampionskega podviga je Tampa najprej izločila Columbus, nato pa do nastopa v finalu še Boston in New York Islanders. V 65 izolacijskih dneh v Edmontonu je dosegla šestnajst zmag in šest porazov. Celotna sezona je za Tampo trajala dolgih 377 dni. V zgodovini tekmovanja še nihče ni odigral toliko podaljškov v končnici kot letošnji zmagovalci. Stanleyjev pokal pomeni za Tampo zadoščenje po lanskem ponižanju v prvem krogu izločilnih bojev, ko jih je s 4:0 v zmagah odpihnil Columbus. »Iskreno verjamem, da je treba v ekipnem športu najprej doživeti grenka razočaranja, da se lahko povzpneš na vrh. Ne morem biti bolj srečen, ko vidim slavje mojih igralcev. Mnogi so napovedovali, da nikdar ne bodo postali najboljši. Zdaj so na vrhu,« je povedal trener Jon Cooper.