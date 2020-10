Za šestnajsterico klubov v alpski hokejski ligi je konec sedemmesečnega čakanja na nove boje. Olimpija in Jesenice ostajata edina slovenska predstavnika v tekmovanju in z derbijem na tivolskem ledu (17.30) odpirata vrata nove sezone. Posamične vstopnice niso v prodaji, saj si bodo tekmo lahko ogledali le imetniki sezonskih vstopnic, predstavniki sponzorjev, družinski člani igralcev in uslužbenci obeh klubov.

Vsa športna tekmovanja spremlja negotovost, saj zaradi okužb z novim virusom nihče ne more predvideti poteka sezone. V Tivoliju in Podmežakli so si oddahnili, potem ko je testiranje pred začetkom sezone pokazalo, da nihče od hokejistov ni okužen s koronavirusom. Olimpija bi samo še v prihajajoči zimi igrala pod žarometi alpske lige, nato si želi preboja v višjo avstrijsko ligo. Ljubljančanom se je zalomilo že na začetku sezone – Jeseničani so jih najprej premagali na poletni ligi na Bledu, nato so doživeli še boleč izpad iz pokala hokejske zveze. Najvišjo ceno je plačal trener Ivo Jan, ki so ga odpustili po prvi uradni tekmi. Olimpijo tako začasno vodi Gregor Polončič, vrh kluba pa si je vzel dodaten čas za razmislek o izboru novega trenerja. Na tivolski klopi bo skoraj zagotovo preverjeni strokovnjak iz tujine.

Jeseničani so pod vodstvom Mitje Šivica nemara najbolj bojevita ekipa lige in slovijo po hitrem drsanju. V letu 2020 so na podoben način dobili vse štiri derbije z Olimpijo, zato je pred današnjim spopadom v tivolski dvorani odprto le vprašanje, kako se bodo Ljubljančani odzvali na predvidljivo jeseniško igro. »Igralci so se najedli 'dreka', da so spoznali, kako je treba na ledu gristi vsako sekundo,« je v svojem značilnem slogu pojasnil vršilec dolžnosti trenerja Olimpije Gregor Polončič, ki je premešal peterke. Ljubljančani so v primerjavi z Jesenicami slabše telesno pripravljeni, zato je Polončič v zadnjih dveh tednih zvišal intenzivnost treningov in z motivacijskimi prijemi poskušal obuditi moštvenega duha v garderobi.

»Predvsem moramo manj govoriti in več delati. Naše pripravljalno obdobje je bilo slabo, zato moramo biti z igralci skromni in ponižni. Samo zaradi priimkov ne bomo premagali Jeseničanov, ampak bo treba pokazati srce, željo in zmagovalno mentaliteto. Le v tem primeru bodo športni bogovi na naši strani. Veliko imamo še za pokazati, a ne tukaj pred mikrofoni, vendar na igrišču,« je jasen Polončič. Jesenice se bodo na gostovanju v Ljubljani osredotočile na organizirano branjenje po celotnem igrišču. Na zadnjih derbijih so železarji kot za stavo dobivali dvoboje na surovo moč, Olimpija pa nikakor ni znala odgovoriti na agresivnejšo igro nasprotnika. Zdaj gre tudi za ugled hokejistov Olimpije, ki nosijo reprezentančni dres.