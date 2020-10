Jeseničani so v tem delu sezone, ko v mini skupinah v alpski ligi igrajo "domačo" in "povratno" tekmo z istim tekmecem, šele seštevek obeh pa prinese točke, prišli do prve posamične zmage. V slovenskih derbijih s SŽ Olimpijo so namreč izgubili z 1:6 in igrali neodločeno 2:2, tako da za zdaj še ostajajo brez točk v novi sezoni.

Ljubljančani iz Celovca s tremi goli zaloge Hokejisti SŽ Olimpije so v tekmi 3. kroga uvodnega dela alpske lige v Celovcu premagali drugo zasedbo moštva KAC s 4:1 (2:0, 2:1, 0:0). V tem delu tekmovanja za točke seštejejo dve tekmi istih nasprotnikov, druga tekma med Celovčani in Ljubljančani bo v četrtek v Ljubljani. Ljubljančani so v novi sezoni prve točke dobili za seštevek obeh slovenskih derbijev z Jeseničani (zmaga 6:1 in neodločen izid 2:2), danes pa so opravili pol naloge proti celovški drugi ekipi.