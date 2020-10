Kako krut je lahko svet profesionalnega športa. Še pred dvema dnevoma je Goran Dragić nasmejan razlagal novinarjem, kako navdušen je nad uspehom svojega moštva Miami Heat, ki se je prebilo v finale lige NBA, in da je to tisto, za kar je garal vso kariero, danes pa se mu je že podrl svet. Štiriintridesetletni Ljubljančan si je na prvi tekmi na začetku druge četrtine pri eni od akcij strgal tetivo v stopalnem loku leve noge, kar njegovo nadaljnje nastopanje v finalu postavlja pod velik vprašaj. Poškodba Dragića ni bila edina tegoba moštva s Floride, saj imata zdravstvene težave še oba preostala nosilca igre Jimmy Butler (zvin gležnja) in Bam Adebayo (bolečine v ramenu). Skupek vsega je bila gladka zmaga LA Lakers s 116:98. Blestel je Anthony Davis, ki je dosegel 34 točk in zbral devet skokov, LeBron James pa je bil s 25 točkami, 13 skoki in devetimi asistencami blizu trojnemu dvojčku. Druga tekma bo v soboto ob tretji uri zjutraj po slovenskem času.

Poškodba Dragića je vplivala tudi na njegove soigralce, ki po njej niso več našli potrebne energije. Ob tem je bilo očitno, da brez prvega dirigenta igre moštvo s Floride ni pravo. Da bi bile stvari za Miami še hujše, si je ob koncu polčasa levi gleženj zvil Butler, na začetku drugega polčasa pa si je levo ramo znova poškodoval še Adebayo, ki je odšel v slačilnico in se v igro ni več vrnil. LA Lakers so si do polčasa že nabrali prednost 17 točk, v drugem pa največ vodili za kar 32.

Bolečine v tetivi v stopalnem loku imenujejo tudi trn v peti ali plantarni fascitis. V najhujših primerih je potrebna operacija, pri kateri tetivo prerežejo in pustijo, da se zaraste. Dragiću se je zaradi silnih naporov pretrgala sama. V preteklosti so košarkarji po takšnih poškodbah reagirali različno. Malcolm Brogdon je izpustil osem tednov, Dragićev trenutni soigralec Udonis Haslem le enega, Joe Johnson pa je v prvem krogu končnice leta 2013 pred vsako tekmo prejel protibolečinsko injekcijo in igral, a je njegov učinek na parketu drastično upadel.

Na parketu je preživel še dve minuti, nato odšel na klop, se vrnil v igro, a je bilo po dobri minuti jasno, da ni vse v redu. Ko je drugi polčas namesto njega začel Tyler Herro, so se hitro razširile informacije, da je Dragić končal finale. Analitiki onkraj Atlantika so predvidevali, da si je pretrgal ahilovo tetivo ali mečno mišico. A končna diagnoza le ni bila tako tragična. Miamijeva številka sedem si je strgala tetivo v stopalnem loku na levi nogi, ki mu je povzročala nelagodje že zadnje tri tedne. Neugodna poškodba, ki povzroča hude bolečine, a je take narave, da se ne more poslabšati. V normalnih okoliščinah bi Dragić počival tedne, ker gre za finale, pa bo poskušal stisniti zobe. Najverjetneje je, da bo izpustil drugo tekmo, nato pa s pomočjo protibolečinskih injekcij le poskušal igrati. Vprašanje pa je, ali bo lahko na takšni kakovostni ravni kot do zdaj.

Miami je prvo finalno tekmo začel povsem drugače kot obračune proti Bostonu in hitro povedel za 13 točk. Igri vročice je vnovič dobro poveljeval Dragić, ki je s soigralci v igri »pick and roll« izkoriščal nasprotnikovega centra Dwighta Howarda. Ko je trener LA Lakers Frank Vogel naredil potrebne prilagoditve, je izenačil razmerje moči in kazalo je, da bo šlo za napeto tekmo. Potem pa je prišel nesrečni trenutek. Dobri dve minuti po začetku druge četrtine je Dragić v raketi poskušal preigrati Rajona Ronda, se pri varanju meta oprl na levo nogo, v tistem trenutku pa je v njej nekaj počilo. To se je na posnetkih lepo opazilo, saj je Dragić takoj pogledal nazaj, kot da bi preverjal, ali ga je kdo brcnil v nogo.

Spoelstra: Lahko igramo bolje

»Nimam informacij o resnosti poškodbe Gorana ali Bama. Vem le, da je Goran eden najbolj trdoživih igralcev, kar jih poznam,« je trener Miamija Erik Spoelstra dejal, ko je sedel pred sedmo silo. Izidi zdravniških pregledov Dragićevega stopala so prišli pozneje, rentgenske slike ramena Adebaya pa so pokazale, da ne gre za resno poškodbo. »Ne glede na poškodbe moramo priznati, da je bil nasprotnik tisti, ki je narekoval ritem tekme, držal kontrolo in nam ni dovolil praktično ničesar.« Pri vseh treh naslovih prvakov v klubski zgodovini je Miami izgubil prvo tekmo, Spoelstra pa je bil del vseh treh finalov. Leta 2006 kot pomočnik Patu Rileyju, v letih 2012 in 2013 pa kot glavni trener. »Sliši se kot kliše, a v finalu štejeta prav vsak napad in obramba. Smo veliko boljši od tega, kar smo prikazali. Čaka nas veliko dela,« je še povedal Spoelstra. Podobno kot njegov trener razmišlja tudi Jimmy Butler: »Z Goranom ali brez, še vedno pričakujemo, da bomo osvojili naslov. Vemo, da nam lahko uspe. Želimo si, da bi bil Goran z nami, saj je ključni člen naše igre. A dokler se ne bo vrnil, moramo igrati še bolj borbeno. Moramo nadomestiti njegov doprinos. Smo v finalu, in kar se mene tiče, računam, da bomo hitro izenačili.«

Zvezdnik LA Lakers LeBron James, ki igra že v svojem desetem finalu, je bil po prvi zmagi zadovoljen, a pravi, da morajo s soigralci na drugi tekmi igrati še bolje. »Dobili smo dokaz, kako trdoživa ekipa je Miami. Kar nekaj časa je že minilo, odkar smo igrali z ekipo iz vzhodne konference. Ko smo v prvi četrtini zaostajali za 13 točk, smo pokazali karakter, saj smo do začetka druge že povedli. Zdaj nas čaka analiza, saj smo storili kar nekaj napak, ki jih lahko odpravimo. Trdno verjamem v to, da lahko tudi ob dobri igri in zmagi najdeš stvari, ki jih je treba izboljšati. To bomo storili in se ustrezno pripravili na drugo tekmo.«