Potem ko zaradi pandemije koronavirusa v lanski sezoni košarkarske evrolige nismo dobili prvaka, saj je bilo tekmovanje prekinjeno in odpovedano, se danes začenja 21. sezona v moderni dobi najelitnejšega evropskega klubskega tekmovanja. Ta bo zaradi preglavic, ki jih še naprej povzroča novi virus, polna izzivov, a tudi zaradi tega sila zanimiva. Slovenija bo imela v letošnji sezoni tri predstavnike – Zorana Dragića (Baskonia), Klemna Prepeliča (Valencia), Žana Marka Šiška (Bayern). Tu je še naturalizirani Anthony Randolph (Real Madrid), kot petega pa bi lahko šteli tudi Igorja Kokoškova, ki je prevzel turški Fenerbahče. Kokoškov sicer prihaja iz Srbije, a ga imamo Slovenci zaradi izjemnega vodenja reprezentanca na evropskem prvenstvu leta 2017 malo tudi za svojega. Od 18 ekip se jih bo osem uvrstilo v izločilne boje, zaključni turnir pa bo od 28. do 30. maja v Kölnu.

Po skoraj šestih mesecih bodo torej igrišča v evroligi znova zaživela. Ali bo tekmovanje do konca potekalo v normalnem ritmu, ne ve nihče, saj je nemogoče napovedati, kako bodo potekali dogodki, povezani s koronavirusom. Gotovo je, da bo v letošnji sezoni ne glede na vse okronan prvak. »Imamo plan B, a nam je bolj všeč plan A, ki je zelo fleksibilen. Lahko namreč spreminjamo datume in prizorišča tekem. Hvala klubom, ki so bili razumevajoči in so pomagali, da smo hitro našli rešitve. Vemo, da bo skozi sezono prihajalo do sprememb in odločitev v zadnjih trenutkih. Videli bomo tekme, ki se bodo igrale na nevtralnih igriščih v drugih državah, menjave sodnikov… Če bomo morali prekiniti tekmovanje, se bomo zatekli k planu B. Pripravljenega smo imeli že lani, ko bi igrali turnir na enem mestu. A takratni problem je bil, da štirje klub niso smeli zapustiti svoje države. Zato ni prišlo do mehurčka, vse pa je že bilo pripravljeno. Kot je tudi zdaj. A o tem ne želimo razmišljati. To je resnično skrajna rešitev,« je povedal prvi mož evrolige Jordi Bertomeu.

Bertomeu je med drugim spregovoril tudi o finančnem delu in tem, kako lahko evroliga pomaga klubom. »Lani smo imeli od 20 do 30 odstotkov manj prihodkov. Dogovor s sindikatom igralcev (Elpa) glede znižanja plač je bil pomemben. Tokrat se moramo osredotočiti na prihodke, ki niso povezani le s športom. V normalnih okoliščinah gre klubom 50 odstotkov od prihodkov iz pogodb s sponzorji, dobavitelji in televizijskih pravic. Preostali del je odvisen od športnih uspehov, prodaje vstopnic in podobnih stvari. V letošnji sezoni bomo razmerje v odstotkih spremenili v 80 – 20 v korist zagotovljenim zneskom. Vemo, da klubi veliko zaslužijo s prodajo vstopnic. Ker gledalcev ne bo, je to še vedno velik izziv za večino. Ponekod bodo sicer dovoljeni, a v izredno omejenem številu.«

Evroliga, 1. krog, danes ob 19.30: Anadolu Efes – Zenit, ob 20. uri: Olympiakos – Žalgiris, ob 20.05: Maccabi – Alba, ob 21. uri: Barcelona – CSKA, Valencia – Asvel, jutri ob 19. uri: Himki – Panathinaikos, ob 19.45: Fenerbahče – Crvena zvezda, ob 20.30: Bayern – Milano, ob 21. uri: Baskonia – Real Madrid.