Glavna krvnika Miamija sta bila znova LeBron James, ki je 28 točkam dodal 12 skokov in osem asistenc, in Anthony Davis, ki je zbral 22 točk in devet skokov. Prvo priložnost za naslov prvaka s koronavurosm prizadete sezone 2019/20, ki skupno traja že skoraj eno leto, bodo košarkarji LA Lakers imeli v noči na soboto po slovenskem času.

»Posel še ni opravljen,« je bil po tretji zmagi na četrti tekmi finala jasen LeBron James. Če kdo, potem ravno on dobro ve, kako resnično je to. Bil je namreč najbolj zaslužen, da je Cleveland leta 2016 proti Golden Statu kot prvi in do zdaj edini v zgodovini lige NBA v finalu spreobrnil zaostanek z 1:3 v zmagah. »To je bila prava finalna tekma. Obe ekipi sta bili obupani in z mislimi le pri zmagi. To je tisto, kar nas šport dela tako zanimivega. Tekmovalnost je bila na vrhuncu, mi pa smo veseli, da nam je uspelo do pomembne zmage,« je zbrano razlagal James. Tekma se je prelomila slabe štiri minute pred koncem, ko je Tyler Herro s prvim prostim metom zaostanek Miamija znižal na minus dve, nato pa zgrešil drugega. Po dobri obrambi je imel Jimmy Butler, ki je bil z 22 točkami, desetimi skoki in devetimi asistencami znova prvo ime svojega moštva, trojko za vodstvo, a je zgrešil, na drugi strani pa jo je zadel Kentavious Caldwell-Pope, popeljal svojo ekipo na plus pet in s tem zadal dokončni udarec vročici.

»Slišal sem Jamesov komentar, da je šlo za pravo tekmo finala lige NBA. Ne bi se mogel bolj strinjati z njim. Ponosen sem, kako so se naši igralci borili. Na koncu tekme je bilo nekaj trenutkov resnice, ki so šle na stran nasprotnika. Občutek imam, da bi se stvari lahko odvile tudi drugače, a je potrebno priznati, da so LA Lakers odigrali odlično v obrambi. A verjemite, da se bomo tudi po tem pobrali in imeli pripravljene prave odgovore. Sploh ne dvomite o tem,« je bil jasen trener Miamija Erik Spoelstra, ki pa se zaveda, da so možnosti za preobrat sila majhne. Še dodatno zato, ker po vsej verjetnosti do konca finala ne bo mogel računati na Gorana Dragića.

Slovenski organizator igre je sicer naredil vse, da bi bil nared za obračun in je celo prišel na parket ter preizkusil, ali bi vseeno lahko zaigral. A je kmalu znova odšel v slačilnico in hitro je bilo jasno, da so bolečine po strgani tetivi v stopalnem loku na prvi tekmi enostavno prehude. »Nikogar ne želimo preslepiti. Goran dela vse, kar je človeško mogoče, da bi bil z nami na parketu. A enostavno ni pripravljen. Poškodba, ki jo ima, pač ni nedolžna. Vložil je srce in dušo v to, da smo prišli do finala in bil velik faktor, da nam je to uspelo. V očeh se mu vidi, kako bi rad pomagal in da trpi, ker ne more igrati. Težko je. Vem, da bo še naprej poskušal vse, da bi se vrnil. Bomo videli, kako se razpletlo, a resnično mi je hudo zanj,« je o slovenskemu košarkarju povedal Spoelstra.