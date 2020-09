Čeprav si tega niso želeli, so košarkarji Cedevite Olimpije še drugo sezono zapored evropski pokal odprli s porazom. Po dobrem prvem polčasu proti Nanterru so Ljubljančani v drugem dolgo igrali brez prave energije, za kar so bili na koncu kaznovani. V 2. krogu bo Olimpija v Stožicah gostila Bursaspor.

V obračun, ki si ga je v dvorani Mauricea Thoreza lahko ogledalo 850 navijačev, so Ljubljančani krenili izredno agresivno. Nalogo pokrivanja Isaiaja Cordiniera, najnevarnejšega nasprotnikovega igralca, je trener Jurica Golemac zaupal Alenu Hodžiću, ki je opravil solidno delo. Olimpija Nanterru ni dovolila, da bi se razigral, a je imela na drugi strani tudi sama kar nekaj težav v napadu. Golemac je lahko pogrešal predvsem moštveno igro, saj so njegovi košarkarji akcije večinoma zaključevali z igro ena na ena. Trenerja zmajev je to precej jezilo, ko pa so ga igralci le uslišali, je prednost narasla na enajst, lahko pa bi bila tudi višja, saj so Hopkins, Brown in Hodžić zgrešili nekaj lahkih polaganj. Olimpija je imela v tistem trenutku priložnost, da prelomi tekmo, a se je zgodilo ravno obratno. Gostiteljem je do polčasa uspel delni izid 12:3, po zaslugi katerega so na glavni odmor odšli z vsega dvema točkama zaostanka.

Zanos s konca prvega dela je francosko moštvo preneslo tudi na začetek drugega. Razigral se je Cordinier, ki je brez težav prebijal Olimpijino obrambo. Gostje so bili povsem brez energije, kar jim je očital tudi Golemac, ki pri svojih ekipah s težavo sprejema tak pristop. V napadu so se Ljubljančani še naprej mučili, saj ni bilo prave ideje. Gostitelji so se tako proti koncu tretje četrtine odlepili za deset, na začetku zadnje pa za 12 in imeli zdaj oni priložnost, da prelomijo obračun. A Olimpija se je končno zbrala, s štirimi zaporednimi trojkami Blažiča, Murića, Perryja in Hodžića izid izenačila in tekmo odpeljala v napeto končnico. V njej pa gostje enostavno niso bili dovolj zbrani za preobrat.

»Dobro smo igrali le na trenutke. V tretji četrtini smo dovolili, da nam je tekma spolzela iz rok. Kot organizator igre za to prevzamem polno odgovornost. V drugi polčas bi morali kreniti s povsem drugačnim odnosom. Ne glede na vse pa nasprotniku nismo dovolili, da bi nam ušel. Drugi del zadnje četrtine nam mora biti vodilo za naprej. Vsako tekmo želimo dobiti, če pa že izgubimo, se moramo iz poraza nekaj naučiti,« je povedal z 21 točkami prvi strelec Olimpije Kendrick Perry.

Druga izida 1. kroga v skupini D: Bursaspor – Trento 86:93, Promitheas – Gran Canaria 75:86.