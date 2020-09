»Glede imen se v poslanski skupini še nismo dokončno odločili. Kot običajno se bomo tik pred glasovanjem odločili, komu damo svojo podporo, zato tudi ne predstavljamo nobenih imen v tem trenutku,« je dejal.

Danes bo Pahor opravil še posvetovanja z vodji poslanskih skupin LMŠ, SD in SMC, Branetom Golubovičem, Matjažem Hanom in Janjo Sluga. Pogovore pa bo nadaljeval še v sredo, ko se bo sestal z Matejem Tašner Vatovcem iz Levice, Jožefom Horvatom iz NSi, Mašo Kociper iz SAB, Jurijem Lepom iz DeSUS, Zmagom Jelinčičem iz SNS ter poslancema italijanske in madžarske narodne skupnosti Felicem Žižo in Ferencem Horvathom.

Na ponovni poziv za kandidata za ustavnega sodnika, ki bo nasledil Dunjo Jadek Pensa, ki ji je mandat potekel sredi julija, so se prijavili Anže Erbežnik, Marjan Lekše, Boštjan Pintar, Rok Svetlič in Marko Starman. Erbežnik, Svetlič in Starman so bili med možnimi kandidati že v prejšnjem krogu, ko je Pahor v imenovanje predlagal Barbaro Zobec in Andraža Terška. Zobčeva je nato od kandidature odstopila, Teršek pa na tajnem glasovanju v DZ kljub javno izrečeni podpori ni dobil dovolj glasov.

Zakon o ustavnem sodišču sicer določa, da predsednik republike lahko izbere kandidata izmed prijavljenih kandidatov, lahko pa DZ predlaga tudi druge kandidate. Na tajnem glasovanju v DZ pa je za izvolitev potrebnih 46 glasov.