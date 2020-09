Peč je del sistema različnih ogreval, cevi, črpalk, mešalnih ventilov in drugega. Zato je načrtovanje obnove ali pa novogradnje ogrevalnega sistema zelo pomembno in vam bo delo dobrega projektanta, ki res pozna ogrevalne sisteme, večkratno obrestovalo.

Tokrat smo našo pozornost usmerili v toplotne črpalke in smo vam s pomočjo Suzane Guček in Andreja Landekerja iz Kronoterma pripravili nekaj odgovorov na vprašanja naših bralcev ter nasvetov, kaj in kako. Na daljavo je nemogoče rešiti tehnični problem in je za vsako temeljitejše načrtovanje potreben ogled strokovnjaka, prispevki kot je ta pa vam bodo dali veliko informacij in tudi kakšno idejo, ki jo boste potem lahko realizirali skupaj s tehničnim svetovalcem in potem tudi dobrim izvajalcem. Kot pravijo pri Kronotermu, je pred vgradnjo TČ potreben ogled s strani kredibilnega strokovnjaka, ki natančno preuči sistem ter v načrtovanje vključi vaše želje in svetuje ustrezno moč.

Za bolj učinkovito ter konstantno delovanje toplotne črpalke priporočamo tudi vgradnjo zalogovnika in svetujemo, da vgrajeno toplotno črpalko izkoristite tudi za pripravo tople sanitarne vode. S tem si boste znižali stroške priprave sanitarne vode (lahko tudi do 80 %), tople vode pa bo v vseh letnih časih vedno dovolj.

Posebej velja izpostaviti, da ob izbiri toplotne črpalke ponudniku predstavite svoje prave želje (potrebna toplotna moč). Če imate denimo radi pozimi bolj toplo (24–26 °C), mu to povejte. Prav tako povejte, kakšen je vaš način življenja – recimo: ob vikendih je na obisku dodatna družina s štirimi člani v zgornjem nadstropju, ki ga sicer ne ogrevate… Pomembno je, da predstavite vse potrebe in želje, saj boste le tako izbrali najbolj primerno toplotno črpalko, ki vam bo dobro in dolgo služila.

Kar pa se tiče večjih, predimenzioniranih radiatorjev, so dobrodošli pri vgradnji toplotne črpalke v objekt. Pred določitvijo toplotne črpalke je treba pridobiti podatek o temperaturi ogrevalne vode, ki se je pretakala skozi radiatorje. Pri predimenzioniranih radiatorjih lahko v sistem pošiljamo nižjo temperaturo vode in tako še dodatno privarčujemo.

»Pred leti sem postal pozoren na izjavo tedanjega direktorja in ustanovitelja podjetja Kronoterm Rudija Kronovška , ki je na vprašanje, ali uporabiti TČ tudi v slabše toplotno izoliranih hišah, odgovoril pragmatično. Takrat je rekel, velike izgube, veliki prihranki … Sedaj pa se na vas z vprašanjem obračam tudi sam. Imam starejšo hišo, zgrajeno okoli leta 1990, deloma izolirano. Ogrevamo jo s kotlom na kurilno olje, v stanovanju pa imamo dokaj velike radiatorje. Ali bi bilo ogrevanje zadovoljivo, če bi hišo ogrevali le prek predimenzioniranih radiatorjev, in kakšno TČ priporočate glede temperature. Visoko- ali nizkotemperaturno. Ali v tem primeru priporočate tudi zalogovnik tople vode, ki posledično zmanjša število vklopov črpalke?« nam je napisal Janez Hren iz Dolenjske.

Večje število ogrevalnih zank

Marko Horvat iz Notranjske pa ima drugačne probleme, še bolj zahtevne: »Imam 180 let staro kamnito hišo, generalno obnovljeno pred 25 leti. Ogrevamo jo s pomočjo utekočinjenega naftnega plina, kar je drago. Zato se zanimam za TČ, vendar posebno rešitev. V spodnjih delih imam na približno 70 m2 položeno talno ogrevanje, ki je narejeno po specifični rešitvi. Ohlajena voda iz radiatorjev potuje v talno ogrevanje. Talno ogrevanje imam tudi v kopalnici. Zamislil sem si malo nenavadno rešitev, ki je ali pa ni uporabna. V spodnjih prostorih s talnim ogrevanjem bi ogreval po eni toplotni zanki po obstoječi napeljavi, od katere bi izklopil radiatorje v zgornji etaži (ca. 90 m2), v zgornjih prostorih in delu spodnjih pa bi prostore ogreval po drugi toplotni zanki z višjo temperaturo, zgrajeni na novo. Tehnično je to mogoče narediti. Ob tem bi ogreval tudi sanitarno vodo. Ali je mogoč priklop treh toplotnih zank na TČ in kako je s temperaturo ogrevalne vode. In seveda, kakšno je vaše mnenje o tej malo nenavadni rešitvi?

Kronoterm: Iz vprašanja je razvidno, da je nekdo že pred časom razmišljal inovativno, v skladu z takrat dostopno tehnologijo. Danes takšne primere rešujemo s tako imenovanimi ogrevalnimi krogi oziroma ogrevanjem po različnih zaključenih zankah. Opisani primer je za tri ogrevalne kroge. Enega za talno ogrevanje z nižjo temperaturo, potem imamo spodnje prostore, ki so visokotemperaturni – to je svoj ogrevalni krog, in zgornje prostore, ki so podobno kot spodnji prostori tudi visokotemperaturni, vendar želite, da so ločeni od spodnjih. To za Kronotermove toplotne črpalke ni problem, saj lahko vgradimo do 4 ogrevalne kroge ali celo več (posebne rešitve). Vsak ogrevalni krog se prilagaja glede na potrebe uporabnika.

Vsekakor priporočamo, da vse prostore ogrevate enakomerno in s tem preprečite »hladne mostove«, ko se del hiše ohladi in posledično ohlaja še ogrevani del hiše. Za posebne rešitve, kot je omenjeni primer, ponovno opozarjamo na pravilno izbiro strokovnjaka in pravo izbiro TČ. Kronoterm toplotne črpalke so razvite in testirane v slovenskem podnebnem področju. Narejene torej za naše zime in poletja.