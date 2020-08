Običajna življenjska doba toplotnih črpalk je okrog 15 let. A znano je, da marsikatera črpalka deluje tudi dalj. Za najdaljšo življenjsko dobo toplotne črpalke se zato priporoča redne preglede in vzdrževanja, ki bodo življenjsko dobo podaljšali in povečali učinkovitost delovanja, posledično pa povečali tudi prihranke.

Več kot deset ključnih točk

Kaj vse je treba narediti, da bo naprava delovala brezhibno? Usposobljeni serviserji pri pregledu preverijo več kot deset ključnih točk in sistemov, med katerimi so vse cevne povezave in spoji ter količina hladiva v črpalki, da bo lahko naprava učinkovito delovala še naprej. V letih delovanja se na prenosnikih toplote lahko nabere umazanija, kot je prah, in zato je učinkovitost črpalke slabša. Serviserji ob pregledu toplotne črpalke preverijo tesnost instalacije, opravijo različna testiranja ter pregled in čiščenje filtrov, da lahko črpalka deluje učinkovito. Zaradi nepravilne namestitve cevi za odvod kondenzata in nečistoč, ki se naberejo na uparjalniku in v kondenzatu, lahko pride do zamašitve odtoka ali cevi in do razlitja kondenzata po agregatu. Servisna ekipa cev pravilno namesti in tako prepreči nabiranje nečistoč ter posledic, ki lahko nastanejo. Z rednimi letnimi pregledi lahko preprečite okvare na električnih vodih in elementih, ki imajo sicer lahko vpliv na pravilno in zanesljivo delovanje naprave.