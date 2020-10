Kratke hlače, peč pa na polno

Hladni dnevi so tukaj in po hišah in stanovanjih so že zagnali ogrevanje. Če smo nekoč kurili na les in premog, se danes ljudje grejejo na različne načine, od lesne biomase do sonca. »Pred kakšnimi osmimi leti je nazadnje prišel v našo svetovalnico možakar, ki je doma še kuril na premog,« se spomni Primož Krapež iz energetske svetovalnice Ensvet. Danes na črni premog v Sloveniji verjetno ne kurijo skoraj nikjer več, razen v termoelektrarnah in toplarnah.