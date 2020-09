Po več poskusih prodaje toplic je Bončina aprila ob soglasju omenjenega ločitvenega upnika toplice za 375.000 evrov takrat prodal družbi za posredništvo in trgovino Meru iz Ljubljane. A se je Občina Zagorje ob Savi, ki je imela predkupno pravico, na to prodajo pritožila, ljubljansko višje sodišče pa je junija pritožbi ugodilo in prodajno pogodbo razveljavilo.

Zagorska občina se je pritožila, ker je imela pravico predkupnega upravičenca, ki jo pa zaradi epidemije s covidom-19 ni uspela uveljaviti. Sodišče je tako Bončini naložilo vložitev novega predloga za prodajo toplic.

Zagorska občina je sicer novembra lani izkazala zanimanje za nakup toplic. Kot so takrat navedli, bi toplice, ki že vrsto let propadajo in so v zelo slabem stanju, za občino pomenile naložbo za prihodnost. Občina je toplice želela kupiti po zmerni ceni in občinski svet je na novembrski seji župana Matjaža Švagana pooblastil za začetek pogajanj. Ta se potem niso začela.

Stečajni upravitelj je kupca za 24.000 kvadratnih metrov velik kompleks v Izlakah, katerega tržno vrednost je ocenil na nekaj manj kot 1,4 milijona evrov, aprila uspel najti šele v šestem poskusu, podjetje Meru pa je bilo takrat edino, ki je na poziv Bončine marca izboljšalo ponudbo, medtem ko se drugi ponudnik za to ni odločil.