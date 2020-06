Sodišče je tako stečajnemu upravitelju Medijskih toplic Igorju Bončini naložilo vložitev novega predloga za prodajo toplic, je razvidno iz objave na spletnih straneh Ajpesa

Župan Zagorja ob Savi Matjaž Švagan je ob vložitvi pritožbe maja letos za STA povedal, da so v stečajnem postopku Medijskih toplic zahtevali prekinitev nadaljnjih prodajnih aktivnosti, saj so ugotovili, da postopek prodaje ni bil skladen z insolvenčno zakonodajo.

Občina je zato zahtevala meritorno presojo že izdanih sklepov o soglasju k sklenitvi prodajne pogodbe, zoper katero je vložila pritožbo. "Občina želi, da je postopek izveden zakonito in transparentno," je takrat dejal Švagan.

Bončina pa je sodišču predlagal, da zahteve občine v celoti zavrne in mu kot stečajnemu upravitelju izda navodilo za nadaljevanje postopka prodaje. Zaradi omenjene pritožbe še ni sklenil prodajne pogodbe s podjetjem Meru v vrednosti 375.000 evrov, čeprav se je s prodajo strinjal ločitveni upnik, ljubljansko podjetje za upravljanje naložb Alos.

Toplice

Zagorska občina je sicer novembra lani izkazala zanimanje za nakup toplic. Kot so takrat navedli, bi toplice, ki že vrsto let propadajo in so v zelo slabem stanju, za občino pomenile naložbo za prihodnost. Občina je toplice želela kupiti po zmerni ceni in občinski svet je na novembrski seji župana Švagana pooblastil za začetek pogajanj. Ta se potem niso začela.

Družba Hotel Medijske toplice, ki je bila nekdaj del Poslovnega sistema Zupanc, ne posluje že od leta 2009, v postopku stečaja pa je od januarja 2017. Trenutno kompleks začasno uporablja društvo za šport in rekreacijo Škorpijoni iz Hrastnika, ki je dolžno vzdrževati tudi okolico.

Stečajni upravitelj je 24.000 kvadratnih metrov velik kompleks v Izlakah, katerega tržno vrednost je ocenil na nekaj manj kot 1,4 milijona evrov, uspel prodati šele v šestem poskusu. To se je zgodilo 8. aprila letos, potem ko je bilo podjetje Meru edino, ki je na poziv Bončine marca izboljšalo ponudbo, medtem ko se drugi ponudnik za to ni odločil.