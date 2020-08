Njegova izsleditev in prijetje sta rezultat hitre in učinkovite izmenjave informacij med enoto za ciljno iskanje oseb v slovenski kriminalistični policiji in kanadskimi varnostnimi organi, so sporočili s slovenske policije, ki je o prijetju Racmana obvestila pristojne slovenske pravosodne organe, da bodo ti pripravili in poslali vso potrebno dokumentacijo za njegovo izročitev.

Sergej Racman je ena izmed 18 oseb, zoper katere je specializirano državno tožilstvo julija lani na koprsko okrožno sodišče vložilo obtožnico v zvezi z delovanjem kluba Marina v Ajševici pri Novi Gorici. Tožilstvo obtožene bremeni, da so - povezani v hudodelsko združbo - od 1. avgusta 2014 do 23. januarja letos za prostitucijo izkoriščali 413 deklet. Spolne storitve so morale ponujati v nočnem klubu Marina, ki deluje v okviru družbe Cratos, ki jo lastniško obvladujeta Jože Kojc iz Spodnje Korene in Mariborčan Dejan Šurbek.

Racman, sicer javnosti najbolj znan kot nekdanji lastnik Kolosej kinematografov, je tako kot Kojc in Šurbek solastnik družb, ki so upravljale klub Marina. Kojc in Šurbek sta v priporu.