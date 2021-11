Kriminalist Zdravko Cindrič je tožilstvu predlagal odreditev različnih preiskovalnih metod, ki so vključevale tajno opazovanje in delovanje ter tudi enkratni navidezni odkup spolni storitev.

Kot je danes pojasnil, so se zavedali, da bodo tajni delavci šli v bordel, kjer se ponujajo spolne storitve, ukrep navideznega odkupa pa je bil potreben, da tajni delavec ne bi preveč izstopal. Ukrepi so bili po njegovem nujni za zbiranje podatkov oziroma dokazov. »Ta ukrep sem predlagal, da bi omogočil tajnemu delavcu druženje z dekleti na samem,« je še pojasnil kriminalist.

Cindrič se ni spomnil podrobnosti, so se pa po njegovem vedenju o navideznem odkupu pogovarjali tudi s tožilstvom. Na splošno pa se ukrep navideznega odkupa predlaga skupaj z ukrepom tajnega delovanja, nikakor pa ne samega, je dodal.

Ena od deklet naj bi imela s tajnim sodelavcem policije spolni odnos

Zagovornica Sergeja Racmana, Martina Žaucer Hrovatin je opozorila na razkorak med izpovedjo priče in vsebino odredbe tožilstva, zato je napovedala svoj namen, da predlaga tudi zaslišanje tožilke, ki je odredbo za uporabo preiskovalnih metod izdala. Kot je opozorila, je eno od deklet v preiskavi namreč pričalo, da je s tajnim sodelavcem imelo spolni odnos.

Cindrič je na poizvedovanje odvetnika Miho Šošića, ki zagovarja Dejana Šurbka, da je bil en primer, ko je dekle pristalo na to, da se s tajnim delavcem dobi izven tudi kluba Marina, da pa je to pogojevalo z izplačilom denarja. Na vprašanje, ali so bila porabljena sredstva za druženje izven kluba, je Cindrič nato dejal, da sam ni zagotovil denarja, da pa meni, da je bil denar porabljen, kot izhaja iz poročila. Kot je poudaril, to ni bil dogovor za seks, ampak za kosilo.