Z evropskim pripornim nalogom in mednarodno tiralico iščejo 42- in 24-letnega hrvaška državljana, ki sta bila vpletena v streljanje pred gostinskim lokalom v Rejčevi ulici v Novi Gorici. Dean Božnik s PU Nova Gorica je predstavil podrobnosti preiskave incidenta, ki se je sicer zgodil že 26. maja.

Tistega popoldneva, bilo je okoli 17. ure, sta se Hrvata s citroenom C1 pripeljala pred lokal in takoj stopila do 38-letnika, slovenskega državljana, začasno stanujočega v italijanski Gorici, ki je sedel zunaj za mizo. Najprej je prišlo do grobih in glasnih besed med 42- in 38-letnikom, pa tudi groženj, ki jih je starejši podkrepil tako, da je pokazal na pištolo za pasom. Ko ga je 38-letnik odrinil, se je vmešal 24-letnik, ki ga je s kovinskim predmetom udaril po zatilju. Napadeni ga je kljub temu s silo telesa potisnil na tla, vzel ta predmet in ga večkrat udaril.

Osemintridesetletnik je nato stekel k citroenu in se s predmetom znesel nad njim. Dvainštiridesetletnik je takrat izvlekel pištolo in začel streljati proti »nasprotniku«. Ta se je pognal v beg proti Prvomajski ulici, za njim pa tudi 42-letnik. Še nekajkrat je ustrelil, vendar bežečega ni zadel. Dogajanje pred lokalom je opazovalo več ljudi, ki so obvestili policiste.