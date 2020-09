»Močno sem se ga bala in še vedno se ga. Je maščevalen človek, sam mi je rekel, da se maščuje, če ga kdo izda,« je na sodišču pripovedovala 24-letnica, prostitutka, ki je svoje telo prodajala pod vzdevkom Lina ali Vanesa. Zaslišana je bila na sojenju njenemu domnevnemu zvodniku, 33-letnemu Hajzerju Muzliukaju – ker ima status zaščitene priče, so jo zaslišali z druge lokacije prek videokonferenčne povezave. Muzliukaj jo je zlorabljal za prostitucijo, šlo je za suženjski odnos, saj mu je morala za »zaščito« vsak dan prinesti 400 evrov, trdi tožilstvo. Obtoženi zatrjuje, da gre za izmišljotino in da je celoten proces konstrukt. »Če bi bila na njegovem mestu, bi se tudi tako zagovarjala,« se je na te očitke odzvala oškodovanka.

Nedelja za cigarete, kondome in hrano

Kot je povedala, je bila v zvezi z bratom obtoženega, a ker je bil nasilen, sta se razšla. Potem se je začela ukvarjati s prostitucijo. Stara je bila 19 let, imela je posojilo za avto, stroške z najemnino in tudi več telefoni, ki jih je na njeno ime kupil obtoženi. Ko je bila v hotelu Lipa, kjer je tisti čas bivala, žrtev ropa, jo je Muzliukaj vprašal, od kod modrica in počena ustnica. Ko mu je razložila, je rekel, da jo bo zaščitil. Nekako se ji je vsilil in na začetku v zameno tudi nič zahteval. Potem pa ji je začel govoriti, da mu je dolžna, in posojati mu je morala manjše vsote. Kak mesec pozneje pa ji je že naročil, da mu mora vsak dan prinesti 400 evrov, sicer bo njenim staršem povedal za prostitucijo. Izvajal je nenehni psihični pritisk, se je je pa lotil tudi fizično. Vseskozi jo je imel pod nadzorom. Odobriti je moral stanovanja, ki jih je najemala, preverjal je oglase, ki jih je objavljala za svoje storitve, se ji po telefonu predstavljal za stranko in tako preverjal, ali se javlja in kako se obnaša. Nadziral jo je celo z voki-tokijem. Pogosto je bil v stanovanju in »štopal«, ali je res toliko časa s stranko, kot je domenjeno, ali pa krožil okoli oziroma v bližini njenega bloka. Za 400 evrov je morala imeti najmanj osem strank. »Na začetku sem kar hitro končala, delala sem od 9. do 17. ure. Ko pa sem zabredla v droge, se je zavleklo tudi do tretje ali četrte ure zjutraj,« je pričala.

Glede drog je dejala, da ji jih je nekajkrat prinesel Muzliukaj, češ da bo lažje delala in bo boljše volje. »Potem sem jih začela jemati dnevno, ker drugače nisem zdržala napora,« je dejala. Ko je zvodniku izročila 400 evrov, ji je dal del tega denarja in jo poslal k dilerju. Naslednji dan pa je denar morala vrniti. Jemala je dva do tri grame kokaina na dan, za gram je odštela od 50 do 80 evrov. Tako je teden morala preživeti z 10 do 20 evri. Delala je od ponedeljka do sobote, včasih tudi v nedeljo, če prej ni zaslužila dovolj. »Včasih sem v nedeljo delala skrivoma, da sem imela za cigarete, kondome in hrano,« je izjavila in dodala, da ji je dal en dan, da je zaslužila za najemnino in stanovanjske stroške.