Prav nič dobrega ni 24-letna prostitutka, za stranke Lina ali Vanesa, na sodišču znala povedati o 33-letnem obtožencu Hajzerju Muzliukaju: da je bil njen zvodnik, da mu je morala za »zaščito« vsak dan prinesti 400 evrov, ki jih je le stežka zaslužila, da je bila v nasprotnem primeru deležna hudih pritiskov in da je nadziral vsak njen korak. Muzliukaj se zagovarja, da gre za čiste izmišljotine, včeraj pa so zaslišali še njegovega brata, ki je bil pred domnevno zlorabo z dekletom v nekajmesečni partnerski zvezi. »Med njima je bil prijateljski odnos, celo brat ga je klicala. Telefonarila mu je, imela ga je rada. Zdi se mi, da se je, ko sva midva končala, zaljubila vanj. Ne vem pa, ali je bilo med njima tudi kaj več,« je opisal odnos med obdolženim in oškodovanko.

Dekle pravi, da sta šla z obtoženčevim bratom narazen zaradi njegovega nasilja. Potem se je začela ukvarjati s prostitucijo, imela je veliko stroškov, ki jih ni znala drugače poravnati. Ko je bivala v hotelu Lipa v Ljubljani, je bila žrtev ropa, in takrat ji je Hajzer Muzliukaj dejal, da jo bo zaščitil. Zdelo se ji je, da misli bolj za šalo kot zares, a kasneje je od nje za »zaščito« zahteval 400 evrov na dan, sicer bo za prostitucijo povedal njenim staršem. On naj bi jo tudi navadil na drogo – rekel ji je, da bo tako lažje delala in bo boljše volje, je pričala.

Omenjala pričanje pod prisilo

Obdolženčev brat je zanikal, da bi bil do nje (ali katere koli druge ženske) kdaj nasilen. Kot je povedal, jo je poznal že precej prej, preden sta postala fant in dekle. Že takrat ga je vabila na zabave, na katerih sta bila kokain in marihuana, in sčasoma je postala odvisna od droge. »Bila je bleda, ni jedla, stanovanje je imela v razsulu. Zaradi droge je tudi izgubila službo, prej je delala v domu za starejše,« je pričal. In še, da je bila med njuno nekajmesečno zvezo večinoma »zadeta«, ni pa vedel, da se tudi prostituira. Potem pa mu je nekaj prijateljev povedalo, da so bili z dekletom na poziv, in ko so to dekle opisovali, je ugotovil, da gre zanjo. Takrat je zvezo prekinil. Pričal je še, da ga je po Muzliukajevem prijetju klicala. Povedala je, da so jo policisti prisilili, da priča proti njemu, sicer bo (zaradi nekega drugega kazenskega postopka) končala v zaporu.

Kot zapisano, oškodovanka trdi, da jo je obtoženi Muzliukaj nenehno nadzoroval, večinoma osebno, a tudi prek drugih oseb. Po ovojnice z denarjem naj bi prihajal tudi njegov brat, ki pa je to včeraj odločno zanikal. Enako sta se odzvala še dva druga domnevna »kurirja« Rafet U. in Bajrush A. Tudi njima je tožilstvo sprva očitalo vpletenost v zlorabo prostitucije, a je kasneje od pregona odstopilo. Potrdila sta, da sta obtoženčeva znanca, oškodovanke pa da ne poznata.

Tožilstvo Muzliukaju očita zlorabljanje prostitucije od neznanega dne letu 2015 do decembra 2018. Damir H. je na prostoru za priče izjavil, da sta bila z obtoženim od junija 2015 do marca 2016 skupaj v Nemčiji. Za obdobje od marca 2016 do februarja 2017 pa obramba navaja, da je bil Muzliukaj v ljubljanskem zaporu. Zapor sicer omenja tudi oškodovanka, a pravi, da jo je sam ali s pomočjo drugih nadzoroval tudi od tam. A po drugi strani trdi, da je njen zvodnik postal po ropu v Lipi, ki pa se je po navedbah obrambe zgodil šele leta 2017. Vse to bo sodni senat pod vodstvom Srečka Škerbca moral še razčistiti.