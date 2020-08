Pes pobegnil, lastnica ugriznila redarja Redarjem v obmorskih mestih dela med poletjem nihče ne zavida. Ukvarjati se morajo z gnečo, pa tudi neotesanimi, včasih opitimi ljudmi, ki mislijo, da lahko, ker so na dopustu, počnejo vse. Gost je pač kralj – ali kako že? V petek so tako v Portorožu naleteli na domačinko, ki je psa na plaži sprehajala brez povodca. Redarja sta jo opozorila na prekršek, česar pa sprehajalka, milo rečeno, ni pretirano dobro sprejela, saj je enega brcnila in ugriznila. Prav ste prebrali, ni ga ugriznil pes, ampak ona. Razburjala se je tudi po prihodu policistov, ozmerjala jih je in jim ni hotela povedati, kdo je. Devetindvajsetletnico so pridržali, pri njej pa našli še snov, ki je spominjala na marihuano. Ker je kuža med razgrajanjem skrbnice pobegnil, ga je ženska naslednje jutro, ko je prišla iz pridržanja, morala najprej najti.

Stresal smeti, počival na cesti Obalni možje postave so imeli dosti dela tudi z drugimi prestopniki. V soboto zgodaj zjutraj so skušali umiriti vinjenega moškega, ki je pred lokalom oviral promet in hodil po cesti, na plaži kričal na delavca javnega podjetja in ga žalil, stresal smeti iz smetnjaka, skušal skočiti v morje, a so mu to preprečili, na koncu pa je izčrpan legel k počitku kar na cesti. Spravil se je tudi na policiste, ki so 46-letniku iz Velenja napisali kazen. V avtokampu v Izoli so isti večer delali red zaradi množičnega pretepa. Mariborčan je namreč uriniral ob prikolici Ljubljančana, njegovo opozorilo na nesramnost pa ga je tako ujezilo, da ga je začel pretepati, k čemur je pritegnil še dva prijatelja. V ponedeljek so v Kopru zdravniku predali 41-letnega domačina, ki je v lekarni prevrnil stojalo z razkužili, ga odnesel na ulico in brezglavo tekal po njej.

Denar jim je predala sama Na avtocestnem počivališču Povir pri Sežani so v torek pozno zvečer trije moški na poti s stranišča nazaj na avtobus ustavili 45-letno državljanko Romunije. Eden od njih se ji je predstavil kot odgovorna oseba prevoznega podjetja Atlantis ter ji rekel, da mora preveriti in prešteti, koliko denarja nosi s seboj. Tak da je pač protokol podjetja. V roke mu je stisnila 3000 evrov, on jih je preštel in ji vrnil le dva bankovca po 50 evrov, trojica pa je potem odšla. Primer kraje 2900 evrov policija intenzivno preiskuje.

Goltal ukradene bankovce Tatovi imajo različne načine, da pred policijo skrijejo svoja nečedna dejanja, a nekateri so prav posebno iznajdljivi (ali neumni?). Tridesetletni Hrvat je v soboto v Trogirju z motoristično čelado na glavi vstopil v trgovino in od prodajalca zahteval denar. Ker je v tistem trenutku v prostor stopila stranka, jo je moški na mopedu ucvrl brez plena. Le nekaj minut pozneje je udaril še enkrat v drugi trgovini in z drugačno taktiko – prodajalko je odrinil in si sam postregel z denarjem iz blagajne. Nekaj ur pozneje ga je policija našla. Ko so potrkali na njegova vrata, je mladenič v paniki začel goltati denar, da bi tako skril dokaze tatvine. Aretirali so ga in odpeljali v pripor. S kakšno vsoto si je »postregel«, ni znano.