Semafor na poti, peš po hitri cesti Vroče je, vemo, poleti je pač tako, in žeja je huda. A nikarte je gasiti z alkoholom, zlasti če veste, da vas čaka še vožnja! Policisti se zadnja leta na vso moč trudijo ljudi zadosti ozavestiti, da pijani ne bi sedli za volan ali balanco. Toliko opozarjajo, da je njihove pozive skorajda nemogoče spregledati. A nekateri očitno živijo v jamah brez televizij, radiev, spleta. Ali jim je pač vseeno zase in za vse druge, ki jih v takem stanju ogrožajo. Novomeški policisti so tako v ponedeljek popoldan obravnavali nesrečo pijanega 35-letnega voznika, ki je izgubil oblast nad avtom in se zaletel v semafor, ki mu je stal na poti. Moški, ki so mu namerili 1,77 grama alkohola na kilogram krvi, je imel več sreče kot pameti, saj jo je v trčenju odnesel brez prask. Le za odtenek manj alkoholiziran pa je bil 63-letnik, ki se je okoli pol pete ure zjutraj sprehajal po hitri cesti v Pesnici. Na pomoč so mu priskočili policisti in mu pomagali na varno.

“Pobegli” avtobus Živemu človeku se vse zgodi, pravi staro reklo. In res. Gospod šofer avtobusa je v Kranju po nesreči »izgubil« svoje vozilo, ko je zaradi nepazljivosti pozabil zategniti ročno zavoro. Nepravilno parkirano vozilo se je brez voznika namreč odpeljalo naprej, pri čemer je trčilo v štiri avte in jih poškodovalo, kaže posnetek, ki ga je portalu 24ur poslal bralec. Voznik stoji sredi ceste in zgolj nemočno opazuje, kako se avtobus brez nadzora pelje mimo njega. Proti njemu poteka prekrškovni postopek.

Nune na pomoč štorklji Sestre usmiljenke svetega križa v Đakovu na vzhodu Hrvaške se v medijih ne pojavljajo zgolj zaradi okužb v samostanu, ki je pred tedni postal eno od žarišč drugega vala koronavirusa. Tokrat so se v časopisih znašle zaradi reševalne akcije poškodovane štorklje. Nune so namreč opazile, da se je nesrečna žival na strehi z nogo in krilom zapletla v snegolov, in ker ji same niso mogle pomagati, so na pomoč poklicale gasilce. Na njihovo veliko presenečenje jih je ptica mirno počakala in se pustila rešiti. Blagovolila se je še fotografirati z gasilci in nunami, primerno opremljenimi z varnostnimi maskami.

Smrtno nevarno čiščenje Od naših južnih sosedov prihaja še ena neverjetna zgodba. V torek dopoldan je skozi okno bloka padla 74-letna Zagrebčanka in pristala na strehi trgovine. »Vse me boli,« je potožila gospa, ki je imela srečo, da se ni zgodba končala mnogo bolj tragično. Na pomoč so ji priskočili gasilci in reševalci, saj drugi brez dovolj dolge lestve do nje niso mogli priti. Gospa naj ne bi bila preveč hudo poškodovana, bo pa verjetno naslednjič med čiščenjem veliko bolj pazljiva. (P. S. – Bi bilo na čistila smiselno dati opozorilo »Uporaba na lastno nevarnost, lahko tudi smrtno nevarno«?)