Poslanci so Pivčevi pokazali vrata

Po včerajšnjem sestanku poslanske skupine s predsednico DeSUS je očitno, da so Aleksandri Pivec na čelu stranke upokojencev šteti dnevi. Če ne bo prisluhnila zahtevi poslancev in torej ne bo odstopila, ji bo svet stranke skoraj zagotovo izglasoval nezaupnico. Drugačna odločitev bi namreč vodila k razpadu stranke, namesto Pivčeve pa bi nezaupnico doživela peterica poslancev DeSUS. A so ti za stranko mnogo bolj dragoceni kot predsednica, ki se pogreza iz afere v afero.