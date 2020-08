Kmetijska ministrica in predsednica DeSUS Aleksandra Pivec je danes svojim petim poslancem položila račune. Dobesedno in v prenesenem pomenu. Pojasniti je morala okoliščine mešanja službe in zasebnosti junijskih obiskov Krasa v organizaciji kleti Vinakras in bivanja v izolskem hotelu Marina.

»Predsednica DeSUS je dosegla zmago na zadnjem kongresu stranke DeSUS ravno zato, ker je zagotovila vsem, da se bo stranka navznoter okrepila in poenotila svoja stališča. Ta cilj ne samo, da ni bil dosežen, temveč se od njega celo oddaljujemo. Stranka DeSUS je pod njenim vodstvom postala stranka afer, kar se v 30-letni zgodovini stranke še ni zgodilo,« je v svoji izjavi uvodoma dejal Desusov poslanec Franc Jurša in predsednico pozval k odstopu.

»Tega poslanci poslanske skupine DeSUS enostavno ne moremo sprejeti in ji ne verjamemo. Kot visoka državna funkcionarka je dolžna plačevati svoje račune. Predsednica stranke v šestih mesecih od prevzema funkcije ni dajala pomena poslanski skupini, zato ji na podlagi vsega navedenega predlagamo, da nemudoma in nepreklicno odstopi kot predsednica stranke DeSUS. V kolikor ne bo odstopila, poslanci poslanske skupine DeSUS predlagamo svetu stranke, da ji izreče nezaupnico.«

»Če svet stranke naše pobude ne sprejme, potem nam ne preostane drugega, kot da gremo po svoji poti. Glasovali bomo po svoji vesti, znanju in svojem prepričanju, tako da pričakujem, da stranka zaradi tega ne bo razpadla, nasprotno, mi pričakujemo, da bo zaradi tega stranka obstala in se okrepila,« je v nadaljevanju dejal namestnik vodje poslanske skupine Jurij Lep.

Robert Polnar je zatem komentiral podrobnosti današnjega sestanka: »Svoje stališče o predsednici DeSUSa sem jasno izrazil že pred šestimi meseci, ko sem takrat uporabil frazem 'vezanje otrobov' in prispodobo o 'kvašenju neslanosti'. Svojega mnenja do danes nisem spremenil. tudi na podlagi tega, kar nam je bilo pokazano danes, pokazano nam namreč ni bilo čisto nič drugega od tistega, kar smo že vedeli iz medijev. Tisto, kar je mene osebno izrazito zmotilo, pa je stališče oziroma drža predsednice kot visoke državne funkcionarke. Ona je sveto prepričana, da njej kot ministrici pripada, da ji drugi plačujejo zasebne račune. Govorim v svojem imenu, mislim pa, da ne pretiravam, če rečem, da so podobnega mnenja tudi vsi moji poslanski kolegi.«

Dodal je še: »Kar se tiče konkretnih odgovorov, jih ni bilo. Je pa ubrala taktiko, ki je značilna v takšnih primerih in to je relativizacija zadev. Se pravi – vse je dovoljeno, filozofija sprejemljivosti vsega je na pohodu. Če je to dovoljeno za nekoga, ki je bil morda v Izoli ali pa na Vinakrasu pred enim letom, pa to ni bilo označeno kot nedovoljeno, je dovoljeno tudi njej. To je tisto, kar je nesprejemljivo. Kar pa se tiče čisto konkretnih računov, moram povedati, da mi je osebno pod nivojem dostojanstva, da se ukvarjam z njenimi računi. To me tudi ne zanima. Skrbi me dejstvo, da se ta oseba dejansko ne zaveda, da je dolžna svoje račune plačevati sama.«

Na novinarsko vprašanje, kaj to pomeni za koalicijo oziroma vlado in naslednika Pivčeve je Jurša komentiral takole: »Danes smo se osredotočili samo na delo predsednice stranke DeSUS. Nismo govorili o tem, kaj dela kot ministrica, mi nismo govorili o tem, kako in kaj dela kot podpredsednica vlade. In seveda, kaj se bo zgodilo v naslednjih dneh, tednih in mesecih, je vprašanje, na katerega verjetno nobeden izmed nas nima odgovora. Upamo, da je predsednica to naše sporočilo sprejela in da bodo njene poteze temu primerne. Pričakujemo, da bo odstopila in takrat bo potrebno najti osebo, ki bo začasno do kongresa vodila stranko. Na kongresu pa bomo nato volili novo predsednico ali predsednika.«

Vodstvo stranke bo še ta teden zahtevalo sestanek s poslansko skupino o prihodnosti stranke.