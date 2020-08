Za podpredsednico SD je evidentiranih 11 kandidatk, in sicer Nuška Gajšek, Neva Grašič, Meira Hot, Ljubica Jelušič, Mojca Kleva Kekuš, Vesna Kolarič, Damijana Škrlj, Dominika Švarc Pipan, Živa Vidmar, Martina Vuk in Ljubica Zgonec Zorko. Za članico predsedstva stranke pa je bilo evidentiranih 15 kandidatk.

Evidentirane bodo povabili, naj podajo soglasje in tako tudi uradno postanejo kandidatke in kandidati za vodenje SD ter preostale nadomestne funkcije. »Odziv v procesu evidentiranja je znak dobro organiziranega, motiviranega in aktivnega članstva, ki želi odprto, javno in kritično soočenje mnenj, vizij ter pogledov na vlogo, položaj in delo Socialnih demokratov v slovenskem političnem prostoru,« so pojasnili v stranki.