Za ukrepanje brez odgovornosti notranjega ministra Aleša Hojsa je najprej v stilu osamosvojitelja (tak je pač stil balkanskih osamosvojiteljev) Kosova Ramusha Hardinaja treba zatreti samostojnost policije in tožilstva in obnoviti že pripravljene šifre za takojšnji vpoklic oboroženih paradržavno izurjenih v vojaških veščinah.

Tudi slovenska rimskokatoliška cerkev je na pravi strani, saj stranki SDS obljublja polno podporo vernikov na volitvah (rednih ali izrednih) v zameno za »rahle« popravke državne pogodbe med Vatikanom in Slovenijo, s katerimi bi vsaj dve ministrski mesti (kultura in šolstvo) v prihodnji Janševi vladi dobila cerkev, piše Aleksander Lucu v rubriki Šepet v novi številki Nedeljskega dnevnika. Prvo ime za ministra je brez konkurence Ivan Štuhec, ki ne skriva svoje podpore stranki SDS in njenemu naprezanju za izbris drugače mislečih z lustracijskim linčem in vsemi drugimi načini odstranitve.

Petindvajset let je bil star filozof iz Solkana Klement Jug, alpinist z idejo samohodca s prikrito nagnjenostjo k samomoru, ko je končal v Severni triglavski steni in postavil temelje ideologiji slovenskega alpinizma večno slavljene srečne smrti v objemu domačih (ali tujih) gora. Jugu pravo nasprotje je njegov primorski sodobnik, pesnik Srečko Kosovel (umrl pri dvaindvajsetih zaradi meningitisa), ki je preziral malodušje in bil zagledan v revolucionarno Evropo in v prihodnost, ki se je odražala tudi v njegovih pesmih. Spomniti se je treba, kako je pred leti ostro protestirala vsa desnica (javno se je Kosovelu odrekel tudi Lojze Peterle), ko je režiser Matjaž Berger kot vezivo državne proslave uporabil Kosovelove verze! Klement Jug (Drago Jančar ga je ovekovečil v drami Stena), pokopan v Dovjem, je večni vzor slovenske predanosti goram, ki jih je na veliko izrabljala cerkev s postavljanjem križev na vrhovih.

Med taborjenjem SDS v Lepeni se je soglasno pritrdilo Janševi izjavi o Srebrenici in neizprosni krutosti oficirjev, izšolanih v JLA, čeprav je izjavo edini javno podprl večni sopotnik in zagovornik Janeza Janše Andrej Lovšin, v Beogradu izšolan na vojaški akademiji JLA. Prav zaradi beograjskega znanja je Lovšin postal tihi obrambni svetovalec predsednika vlade, ki mu je jasno, da med oficirji Slovenske vojske ni usposobljenega, ki bi znal organizirati udarne enote za ustrahovanje uličnih demonstrantov in vedel, kako uporabiti do zob oboroženo strankarsko paravojsko, kot jo je videti paradirati po večjih madžarskih mestih, podobno v črno zakrinkanim branilcem Lukašenkovih volilnih izidov. Vse dogajanje v Sloveniji namreč neizprosno pelje v poračun obračuna, ki se je zgodil takoj po vojni v raznih temačnih gozdnih breznih. Vodili naj bi ga ob Lovšinu in predsedniku vlade še Žan Mahnič ob ministru Alešu Hojsu, pridružili pa naj bi se jim številni, ki komaj čakajo.

