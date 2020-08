V mariborskem primeru je policija znova opozorila in pozvala k ustrezni zaščiti takšnih naprav oziroma posnetkov. »Kaj hitro se lahko zgodi, da boste svoje posnetke našli na spletu,« izpostavljajo na policiji, v novi številki Nedeljskega dnevnika povzema Toni Perić.

Izsiljevalci pa se niso spomnili, da se lahko izsiljevalske zgodbe končajo tudi tragično. Minilo je namreč šele šest let, ko se je usodno razvedel incident na eni od mariborskih srednjih šol. Dijaki so s prenosnim telefonom posneli ravnatelja in eno od učiteljic med intimnim odnosom. Oba sta neznanega storilca ovadila, a naj bi se po neuradnih, vendar zanesljivih informacijah ravnatelj te srednje šole pod pritiskom obsodbe javnosti in medijev zlomil in si sodil sam.

Še en šolski primer: leta 2012 so dijaki ene izmed ljubljanskih gimnazij na usb-ključku ene od profesoric našli njene gole fotografije. Učiteljico so najprej skušali izseljevati za denar in ocene, nato so fotografije razpošiljali po elektronski pošti. Učiteljica je vse prijavila ravnatelju in policiji, dijak četrtega letnika, ki je ukradel ključek, pa se je pozneje iz šole izpisal.

O zadnjem izsiljevanju v Mariboru je policijo obvestila žrtev. »Oškodovanec je povedal, da je v poštni nabiralnik prejel pismo, v katerem mu je takrat še neznani storilec zagrozil, da bo o njem razkril določena dejstva, ki bodo škodovala njegovemu dobremu imenu in časti. Ponudil mu je, da tega ne stori, če mu žrtev v zameno izroči 30.000 evrov,« so v predstavitvi podrobnosti preiskave tega kaznivega dejanja povedali v Policijski upravi Maribor.

Kriminalisti so na dogovorjenem kraju predaje denarja prijeli domnevnega izsiljevalca. Gre za 21-letnega slovenskega državljana iz okolice Maribora. V nadaljnji preiskavi se je izkazalo, da sta osumljenemu pri dejanju pomagala 22-letni in 24-letni slovenski državljan, prav tako iz okolice Maribora. Vse tri so policisti pridržali, a so jih pozneje ponovno izpustili na prostost, saj po ocenah tožilstva ni razloga za nadaljnje pridržanje. Po ugotovitvah kriminalistov so osumljeni na svetovnem spletu po naključju prišli do posnetkov videonadzornega sistema v stanovanjski hiši oškodovanca. Prav s temi posnetki so nato oškodovancu grozili.

Policija ob tem opozarja uporabnike videonadzornih sistemov, naj bodo previdni pri vgrajevanju teh sistemov v zasebna stanovanja. Pozorni morajo biti na varnostne nastavitve, predvsem na spremembo osnovnih nastavitev za dostop do usmerjevalnikov, kjer naj nastavijo zahtevnost gesla v smislu kombinacije velikih in malih črk, številk in znakov. Še posebno naj bodo previdni pri vgradnji kamer, ki so povezana prek brezžične povezave. Nekateri videonadzorni sistemi, ki so povezani v mrežo, pošiljajo signal tudi na zunanje strežnike oziroma storitve v oblaku, kar je po ocenah policije priporočljivo preveriti in onemogočiti, predvsem ko gre za videonadzor zasebnih prostorov oziroma stanovanj.

