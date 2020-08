Kdaj bodo javna najemna stanovanja prioriteta politike?

Stanovanjski sklad Republike Slovenije ima do leta 2023 smele načrte zagotoviti 2144 novih javnih najemnih stanovanj, za kar bo porabil predvidoma 286 milijonov evrov. Od tega naj bi sklad 1260 stanovanj zgradil v okviru lastnih projektov, kot so denimo v Ljubljani Novo Brdo, skupnost za mlade Gerbičeva in Dolgi most ali na primer soseska Pod Pekrsko gorco v Mariboru. Skoraj 400 stanovanj po vsej Sloveniji bo sklad v prihodnjih letih kupil od zasebnih vlagateljev. V Lenartu je že lani kupil deset stanovanj, v Radencih je deset sveže zgrajenih prevzel konec minulega tedna. Preostala načrtovana stanovanja bo sklad zagotovil s posojili in sovlagateljstvom.