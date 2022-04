Cilj investicije je spodbujanje investiranja v zmanjšanje primanjkljaja javnih najemnih stanovanj na območju celotne Slovenije, so poudarili na ministrstvu.

Oddajo vloge s prilogami v papirni obliki je možno vložiti od objave javnega razpisa do 31. maja preko pošte ali glavne pisarne ministrstva. Popolne vloge, ki bodo na sedež ministrstva prispele v razpisanem roku, bodo razvrščene na podlagi meril za razvrščanje vlog, do porabe sredstev za investicijo.

Sredstva mehanizma za okrevanje in odpornost so evropska finančna podpora Sloveniji, ki je namenjena financiranju ukrepov, vključenih v načrt za okrevanje in odpornost. V okviru mehanizma ima Slovenija do konca leta 2026 na voljo 1,8 milijarde evrov nepovratnih sredstev in nekaj več kot 700 milijonov evrov posojil, so spomnili.