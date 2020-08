Stanovanjska politika: Socializmu se lahko zahvalimo, da nismo v hujši krizi

Dokler država ne bo zagotovila sistemskega vira za financiranje stanovanjske gradnje, kar so predvideli vsi ključni dokumenti na tem področju, se bomo vrteli v začaranem krogu in se spraševali, za koga investitorji gradijo stanovanja za štiri in več tisoč evrov za kvadratni meter. Seveda jih gradijo za najbolj premožne, ker imajo pri taki gradnji lahko največje dobičke.