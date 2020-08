Ukrepi za zajezitev epidemije, ki so za dva meseca zamrznili poslovanje z nepremičninami, so močno vplivali na nepremičninski trg v prvi polovici letošnjega leta – a vendarle ne tako drastično, kot je bilo glede na okoliščine pričakovati. Cene stanovanjskih nepremičnin so kljub velikemu dvomesečnemu upadu števila transakcij še naprej rasle. (Foto: Jaka Gasar)