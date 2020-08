Nadgrajena različica video igre Fortnite vsebuje plačilni sistem, v okviru katerega so mogoče transakcije, ki se izognejo sistemoma trgovin Apple App Store in Google Play ter s tem običajni delitvi prihodka z velikanoma, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Apple, ki uporabnikom svojih pametnih mobilnikov ne omogoča nalaganje aplikacij mimo App Storea, je zaradi tega v četrtek umaknil igro iz svoje trgovine z aplikacijami, še isti dan mu je sledil tudi Google.

Epic se je na to hitro odzval z vložitvijo tožbe proti Applu, češ da proizvajalec mobilnikov Iphone zlorablja svoj monopolni položaj. Od sodišča zahteva, da Applu odredi, da preneha s "protikonkurenčnim ravnanjem", in razveljavi njegova pravila, ki od vseh razvijalcev aplikacij zahteva plačilo 30-odstotne provizije od transakcij, opravljenih znotraj aplikacij.

V Applu pravijo, da so se za umik igre odločili, ker je Epic Games z nadgrajeno različico igre kršil pravila trgovine z aplikacijami App Store, ki veljajo enako za vse razvijalce aplikacij in prispevajo tudi k zagotavljanju varnosti uporabnikov aplikacij iz njihove trgovine. Podobno so pojasnili tudi v Googlu.

Uporabniki bodo sicer na svojih pametnih mobilnikih še vedno lahko igrali že nameščeno igro Fortnite, pri čemer pa uporabniki Applovih mobilnikov ne bodo mogli več nalagati posodobitev igre, saj je to zanje mogoče le prek trgovine App Store. Uporabniki naprav z Googlovim operacijskim sistemom Android imajo medtem možnost posodobitve nalagati tudi neposredno s spletnega mesta igre.

Fortnite sodi med najbolj priljubljene video igre na svetu, izdali so jo leta 2017, igrati jo je mogoče na različnih napravah, zelo razširjena je tudi v svetu e-športa, v katerem gledalci spremljajo v živo, kako v igranju te igre tekmujejo izkušeni igralci. Od izdaje naprej do danes naj bi igro igralo že 350 milijonov uporabnikov, še poroča AFP.