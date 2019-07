26-letnega Luka Jamesa Mundaya so aretirali decembra lani, ko so gledalci njegovega pretočnega prenosa igranja igre v živo poslušali, kako je udaril in ob tla potisnil svojo partnerico, ki je pred tem vanj vrgla nekaj predmetov. Še prej ga je večkrat prosila, naj preneha z igro in se usede k večerji. Gledalci so njegovo ravnanje prijavili policiji.

Zvočni posnetek napada je zaokrožil po spletu in zadostoval tudi za njegovo aretacijo. Po zakonu New South Walesa vsakomur, ki je je obtožen napada, grozi denarna kazen ali do dve leti zapora. Munday je danes na sodišču v Pictonu priznal krivdo. »Pridržal sem jo na tleh, saj sem želel, da neha,« je podal izjavo. V času dogodka sta bila doma tudi njuna mlajša otroka.

26-letnik svoje dejanje obžaluje, sodišče pa bo njegovo kazen podalo 26. avgusta. Medtem so za napad na 26-letnika obtožili tudi njegovo partnerico. Časnik Sydney Morning Herald je poročal, da je bil Munday lažje poškodovan, ko je prejel udarec čajnega grelnika.