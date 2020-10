Apple je v torek predstavil štiri nove iphone. Osnovna modela iphone 12 mini in iphone 12 ter bolj premijska iphone 12 pro in iphone 12 pro max. Vse naprave bo poganjal isti, po besedah Appla celo najbolj zmogljiv procesorski sistem za mobilnike na trgu a14-bionic s podporo 5G, imele bodo tudi OLED-zaslone, vendar z le 60-herčno (Hz) frekvenco osveževanja slike. Vse naprave bodo imele tudi enak dizajn. Pro modela se bosta od osnovnih ločila predvsem po bolj premijskih materialih in večjem številu oziroma sposobnosti kamer. Iphone 12 pro max je hkrati iphone z največjo diagonalo zaslona doslej.

Z dizajnom se je Apple vrnil v daljno leto 2010, ko je izšel iphone 4. Po letih bolj zaobljenih naprav se torej vračamo k bolj posrečenemu ploskemu dizajnu naprave, ki je zaobljena zgolj ob stičiščih kovinskih stranic v kotih. Ob tem je Apple ohranil prav tako posrečeni dizajn hrbtne kamere iz lanskega leta, žal pa še naprej trmari z velikim frufrujem na čelu. Obroba zaslona je sicer nekoliko tanjša.

Osnovni iphone 12 bo imel diagonalo zaslona 155 milimetrov (6,1 palca), ločljivost 2532x1170 oziroma gostoto 460 pik na palec (ppi). Najmanjši mobilnik iz nove ponudbe ima diagonalo 137 milimetrov (5,4 palca) z ločljivostjo 2340x1080 oziroma gostoto 476 ppi. Prednja in zadnja stran naprave bosta iz stekla, stransko ohišje pa bo iz aluminija.

»Profija« bosta bolj premijska

»Profesionalni« napravi bosta imeli poleg steklenih stranic še stransko ohišje iz nerjavnega jekla. Iphone 12 pro bo imel diagonalo 155 milimetrov (6,1 palca) z ločljivostjo 2532x1170 in 460 ppi, iphone 12 pro max pa diagonalo 170 milimetrov (6,7 palca) ter ločljivost 2778x1284 z gostoto 458 ppi. Povečali so tudi odpornost stekla proti padcem, napravi pa imata tudi certifikat za odpornost proti prahu in vodi IP68. Mobilnika lahko na globini 6 metrov pod vodo zdržita 30 minut.

Če odmislimo velikost in premijske materiale, je glavna razlika med osnovnima in »profesionalnima« iphonoma v številu kamer in drugih tipal. Osnovna modela premoreta dvojno hrbtno kamero in enojno prednjo. Vse tri imajo ločljivost 12 milijonov pik. Na hrbtni strani sta sicer osnovna širokokotna in ultraširokokotna z vidnim kotom 120 stopinj. Glavna novost je nočni način na vseh treh kamerah.

Profesionalni različici imata medtem trojno hrbtno kamero in enojno prednjo, ob tem pa še LIDAR za merjenje razdalje od tarče s pomočjo laserskih žarkov. Slednji naj bi koristili pri ostrenju tudi v temi ter pri uporabi nadgrajene resničnosti (AR). Ločljivost vseh tipal je 12 MP, poleg širokokotne in ultraširokokotne kamere pa bosta imela proja še teleobjektiv z 2-kratno oziroma 2,5-kratno povečavo slike. Čeprav so tudi pri projih vsa tipala z ločljivostjo 12 MP, se iphone 12 pro max od iphona 12 pro loči po bistveno večjem tipalu hrbtne širokokotne kamere, ki je večje za kar 47 odstotkov. To pomeni, da bo bistveno bolje lovil svetlobo, v teoriji pa bo ustvarjal tudi jasnejše fotografije. Apple trdi, da bo v slabi svetlobi tipalo delovalo kar za 87 odstotkov bolje kot kamera iphona 11 pro max.

Vsi modeli bodo sicer lahko snemali pri ločljivosti 4K. Osnovna modela imata frekvenco 30 sličic na sekundo, medtem ko bosta »profija« zmogla 60 sličic na sekundo. Apple pa obljublja tudi boljši dinamični razpon pri snemanju.