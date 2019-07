Novi svetovni prvak Kyle Giersdorf, v igri poznan pod imenom Bugha, je za zmago prejel rekordnih tri milijone dolarjev (2.693.481,77 milijona evra).

E-športi so vse bolj priljubljeni. Konec preteklega tedna so v New Yorku organizirali svetovno prvenstvo v igranju igre Fortnite. Za še večjo prepoznavnost so pripravili rekordni denarni sklad v višini 30 milijonov dolarjev (26.934.817,74 evrov), ki je bil razdeljen med 100 posameznikov in 50 dvojic, ki so se pomerili na zaključnem turnirju, ki je potekal na največjem teniškem stadionu na svetu.

Največjo slavo je požel 16-letni Američan Kyle Giersdorf. Postal je svetovni prvak in v žep pospravil najvišji dobitek v zgodovini igranja e-športov. Drugouvrščeni Britanec Jaden Ashman je v žep pospravil malenkost več kot milijon in pol evrov, milijonarja pa sta postala še tekmovalca, ki sta tekmovanje zaključila na tretjem in četrtem mestu. Denarni sklad za tekmovanje v dvojicah je bil enak skladu posameznikov, le da sta si igralca morala nagrado razdeliti.

Kako svetovno prvenstvo poteka? Format igranja na svetovnem prvenstvu je enak za igranje posameznikov in dvojic. Vsi odigrajo šest iger, igralec ali dvojica pa v vsaki igri zbira točke, ki se nato seštevajo v končno uvrstitev. V vsaki igri igralec ali dvojica dobi točke za število ubojev in končno uvrstitev v posamezni igri.