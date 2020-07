Pijan tudi “trezni” voznik Ni ga dneva, ko policisti v svojih poročilih ne bi omenili vsaj enega opitega voznika za volanom. Absolutna »zmagovalka« preteklega tedna je bila 64-letna voznica, ki je povzročila nesrečo, v krvi pa imela 3,8 promila alkohola. Izstopala je tudi Italijanka, ki je po avtocesti vozila v napačno smer, ko se je obrnila prav, pa je med begom policistom še trčila v dve njihovi vozili. Zanimiva je tudi prigoda novomeških policistov, ki so pred dnevi ustavili opito 58-letnico za volanom. Vzeli so ji vozniško dovoljenje ter jo kaznovali s plačilom 900 evrov in 16 točkami. Ponjo je prišel sin. A je bil, kakšno presenečenje, tudi on pijan! Kako je dvojica prišla domov, policisti niso pojasnili. Četudi se kdaj iz kakšne od takih zgodb pošalimo, vseeno opozarjamo, da alkohol in vožnja ne gresta skupaj. Zato nikar ne vozite, če ste pili.

Ohladitev s pijačo in barko Poletna vročina ne moti nepridipravov ali pa si jo skušajo olajšati z nakradenimi dobrinami. Iz poslovnega prostora v prestolnici je tako nekdo ukradel denar in alkohol, skupaj pa naredil za tri tisoč evrov škode. V drugi stavbi je nekdo drug vlomil v avtomat s prigrizki in pijačo ter povzročil za tisoč evrov škode, iz hladilnika s pijačo v središču mesta pa je nekdo odnesel za 1500 evrov pijače. Žeja je hudič, kaj 'češ. V Strunjanu si je 42-letnik vročino lajšal na barki – en večer so ga videli, kako veselo vesla, policistom se je zlagal, da mu je barko (prijavljeno kot ukradeno!) posodil prijatelj. Ker je lastnik to navedbo zanikal, so ga prijeli.

Lisica copatarica V eni od berlinskih sosesk je bil na delu tat. Najprej je izginil en čevelj, potem drugi, sosedi so se začeli pogovarjati in ugotovili, da gre za serijskega roparja. Izmaknil je namreč več kot sto čevljev, pri obutvi ni diskriminiral – všeč so mu bili tako športni čevlji kot plesni, sandali in copati. Nepridiprav si je nabral celotno kolekcijo. Prebivalci Zehlendorfa so bili zaskrbljeni, odločili so se, da bodo zmikavtu stopili na prste. Oziroma rep. Izkazalo se je namreč, da gre za tatico, zvito lisico z očitno veliko strastjo do mode. Žival jim je celo uspelo slikati med dejanjem, z modrimi opankami v gobčku. Njenega brloga jim še ni uspelo najti, večina prebivalcev si je kupila novo obutev. Najpomembneje jim je, da so rešili skrivnost, ki jih je težila več tednov, vendarle pa še vedno ne vedo, kaj lisica s svojim plenom počne.

Reševanje obnemogle Daisy Bernardinci so (bili) znani kot garači in reševalci v švicarskih in italijanskih Alpah, najbolj prepoznavni pa so morda po sodčku na vratu z eliksirjem življenja. A prejšnji konec tedna je eden od njih potreboval pomoč. Na najvišji gori v Angliji je namreč omagala psička Daisy, zaradi bolečin v tačkah se je sesedla in se ni več premaknila. Lastniki so na pomoč poklicali gorske reševalce, ki so se s psičko najprej spoprijateljili in se ji prikupili s priboljški. Šestnajsterici je 55 kilogramov težko kosmatinko sčasoma uspelo spraviti na nosila, po poti so naleteli na številne ovire, tudi deroč potok in ograjo. Po petih urah se jim je uspelo prebiti do vznožja gore, kjer je Daisy celo narahlo pomahala z repom. Reševalci so se pošalili, da se zagotovo počuti krivo in jo je sram, saj da je razočarala sorodnike iz zasneženih Alp. Reševalna misija se po njihovih besedah ni kaj veliko razlikovala od običajne, ko rešujejo ljudi.