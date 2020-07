Pijana Slovenka nad hrvaške policiste »Na morje, na morje, na morje gremo vsi, la la la la la, la la la la la li,« se je iz avta slovenske turistke na Krku slišalo prirejeno besedilo pesmi V Ljubljano, ki jo je nekoč prepevala Marjana Deržaj. Vzhičena, da se je končno izvila iz krempljev zadušljive domovine, je 41-letnica malo prevečkrat dvignila kozarec v pozdrav soncu in vodi, tako opogumljena pa še sedla za volan. V slogu »turist je car« in »mi že ne bomo stali v koloni« je nepravilno prehitevala vrsto vozil, policisti so jo ustavili in ji izmerili 2,1 promila alkohola v krvi. Od 178 voznikov, ki so jih tisti konec tedna testirali, je bila najbolj opita ravno – Slovenka. A to še ni vse, ženska pri sebi ni imela vozniškega dovoljenja, obenem pa je še žalila policiste. Sodnik za prekrške ji je naložil 1400 evrov kazni.

Prvi smrček Dolenjske Da nepridipravi kradejo avte, motorje, kolesa in še kaj drugega, ni nič novega. Ne zgodi pa se mnogokrat, da jim na prste stopi štirinožni pomožni »policist«. Junija je z dvorišča bloka v Novem mestu izginil motor znamke Suzuki, ki so ga možje v modrem iskali, a ne našli. Na pomoč jim je priskočila šolana psička Abba, zlata prinašalka, ki je rahlo poškodovan motor kak mesec kasneje našla v grmovju za Krko, pokrit s plahto, je poročal portal Dolenjska news. Pri tem so ji pomagali še drugi štirinožni preiskovalci. Storilcev sicer niso dobili, lastnik pa je bil presenečen in zelo zadovoljen, da je dobil nazaj svoje prevozno sredstvo. Abba je pred časom odkrila tudi zavržene pasje mladiče, ki jih je nekdo v nahrbtniku odvrgel v smetnjak.

Policist testiral, ali gre res za gandžo Tihotapci droge vselej iščejo nove načine za prevoz svojih dobrin. Hrvaški policisti so prejšnji teden na cestninski postaji dvajset kilometrov pred Splitom ustavili avtobus družbe FlixBus na poti iz Zagreba. V njem so našli več kot 16 kilogramov marihuane, ki jo je v ličnih paketih v kovčku nanj v prestolnici dal 36-letni Hrvat. Šoferju je za uslugo v roke stisnil nekaj kun, da pošiljko preda njegovi sestri na končni postaji. A kovček do tja ni prišel. Moški je policistom povedal, da bi za dostavo prejel okoli 5000 kun, ni jim pa povedal, kdo ga je za to najel. Trenutno je v priporu. Hrvaški mediji so se dokopali do izjave potnice, ki je bila na avtobusu. Videti je bilo, kot da policisti in cariniki vedo, kaj iščejo. Iz prtljažnika so vzeli kovček, ga razrezali in iz njega vzeli pakete. »Policist je iz vrečke vzel nekaj snovi, jo prižgal in na osnovi vonja ocenil, da gre za marihuano,« je opisala neobičajen dogodek.

S pico nad mačeto Lastnik picerije v ameriški zvezni državi Delaware se je v petek zvečer znašel iz oči v oči z oboroženim roparjem. Ko je zapiral lokal, ga je pred njim čakal moški z mačeto. Od njega je zahteval denar. Povedal mu je, da ga nima, nato pa v nepridiprava zalučal pico. Po napadu s slastno hrano se je ta z mačeto vred pobral v avto in pobegnil.